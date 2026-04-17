Tras la eliminación de Alemania en cuartos de la Euro 2024, Neuer se retiró de la selección y Ter Stegen se hizo con la titularidad. Pero las lesiones y su poca participación en el Barcelona han sembrado dudas, y muchos piden el regreso de Neuer.

Desde entonces, Baumann se ha consolidado como el titular preferido de Julian Nagelsmann en ausencia de Ter Stegen, pero la sombra del veterano Neuer, de 40 años, sigue cerniéndose sobre la selección. Khedira expresó su profunda preocupación por el hecho de que este debate público haya generado una presión innecesaria y una incertidumbre táctica para un jugador que necesita una claridad absoluta.