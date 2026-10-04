Getty Images Sport
Traducido por
«Lo estaba disfrutando»: la estrella del Espanyol Roberto Fernandez se sincera sobre el debut soñado con España contra Chequia
Un sueño hecho realidad en el Carlos Tartiere
Fernandez recibió la confianza para liderar el ataque de La Roja, cumpliendo una ambición de la infancia al saltar al terreno de juego en su primera aparición con la absoluta. El delantero fue fundamental en la victoria de España, generando espacios para sus compañeros y rozando el gol en dos ocasiones durante un duelo muy disputado. Su presencia también provocó la expulsión de Ladislav Krejci, que vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 85 tras sufrir para contener al debutante.
Aunque no llegó el gol que tanto deseaba, Fernandez se mostró positivo sobre su aportación al esfuerzo colectivo. "Es mi debut, lo estaba disfrutando. Soy delantero y quería marcar, pero estoy muy contento. Ahora toca seguir trabajando", declaró a TVE. Fernandez subrayó la importancia de su papel sin balón al señalar: "No he podido marcar, pero he arrastrado a los centrales para que otros pudieran hacerlo".
- Getty Images Sport
El delantero, satisfecho por acabar con fuerza
Fernandez reconoció el desgaste físico del partido y señaló los golpes que fue acumulando a lo largo de los noventa minutos completos. A pesar de recibir golpes desde todos los ángulos, el delantero se mostró satisfecho por terminar con fuerza y completar todo el encuentro, y describió la oportunidad de disputar el partido entero como un lujo sobre el que espera seguir construyendo de cara al futuro.
Subrayó que completar todo el partido fue un lujo, se mostró orgulloso de haber terminado con fuerza y expresó su determinación de seguir construyendo sobre ese impulso. «Recibí muchos golpes, pero terminé fuerte. Jugué todo el partido, así que fue genial. A seguir creciendo», declaró el delantero.
Reencuentro con Santi Denia
El debut tuvo un significado especial para Fernandez por su relación previa con el seleccionador de Chequia, Santi Denia. Tras haber trabajado a las órdenes de Denia durante su etapa en la selección sub-21, el delantero sintió cierta familiaridad cuando recibió la convocatoria. Ese vínculo previo ayudó al atacante a integrarse sin problemas en el entorno del primer equipo durante una exigente ventana internacional.
«Cuando me convocaron, vi los partidos y sabía que Santi estaba en la República Checa», añadió Fernandez.
- Getty Images Sport
Pensando en los desafíos futuros
Al conseguir su primera internacionalidad, Roberto Fernandez debuta con España como el 49.º jugador en la historia del Espanyol que representa a la selección nacional mientras milita en el club. Sigue así los pasos de Joselu, que fue el último representante de los pericos en jugar con la selección absoluta en 2023. Para Fernandez, el objetivo ahora pasa por mantener su sitio en la convocatoria, ya que la competencia por los puestos de ataque sigue siendo feroz. Su actuación en el Carlos Tartiere le ha proporcionado una base sólida, demostrando que puede soportar las exigencias físicas y mentales del fútbol internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias