Fernandez recibió la confianza para liderar el ataque de La Roja, cumpliendo una ambición de la infancia al saltar al terreno de juego en su primera aparición con la absoluta. El delantero fue fundamental en la victoria de España, generando espacios para sus compañeros y rozando el gol en dos ocasiones durante un duelo muy disputado. Su presencia también provocó la expulsión de Ladislav Krejci, que vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 85 tras sufrir para contener al debutante.

Aunque no llegó el gol que tanto deseaba, Fernandez se mostró positivo sobre su aportación al esfuerzo colectivo. "Es mi debut, lo estaba disfrutando. Soy delantero y quería marcar, pero estoy muy contento. Ahora toca seguir trabajando", declaró a TVE. Fernandez subrayó la importancia de su papel sin balón al señalar: "No he podido marcar, pero he arrastrado a los centrales para que otros pudieran hacerlo".