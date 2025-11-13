'¡Lo esperaremos!' - Neymar ve otra puerta de transferencia abierta mientras Boca Juniors se une al Inter Miami en la carrera por la superestrella del Santos
Santos lucha: Neymar listo para otro nuevo desafío
Parece que el centrocampista de 33 años está destinado a aceptar otro nuevo desafío a principios de 2026. Un regreso emocional a donde todo comenzó para él en Santos no ha funcionado como se esperaba - con el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil enfrentando más problemas de lesiones mientras se encuentra en una inesperada batalla por el descenso.
Una separación allí parece inevitable, con Neymar buscando hacer un nuevo comienzo antes del Mundial del próximo verano. Un regreso a Europa para el exdelantero de Barcelona y Paris Saint-Germain ha sido descartado, siendo probable que permanezca en las Américas.
- Getty
El capitán de Boca en contacto con Neymar
Ha habido conversaciones de interesados en su país de origen, mientras que un movimiento al otro lado de la frontera hacia Argentina le permitiría unirse con el ex compañero de equipo del PSG Paredes en Buenos Aires.
Con Boca Juniors teniendo la Copa Libertadores en su agenda para 2026, Paredes ha contado a Mundo Boca Radio sobre la posibilidad de dar la bienvenida a una cara conocida en La Bombonera: “Hablo mucho con Ney. La verdad es que tengo una muy buena relación con él. Somos amigos. Estamos siempre en contacto, pero él está en su club, tenemos que respetar a los otros clubes, las decisiones de los otros jugadores, así que no puedo decir mucho.”
Paredes continuó diciendo con una sonrisa: “¡Lo esperamos si quiere!”
MSN reformada: ¿Se unirá Neymar a Messi en Miami?
Boca probablemente tendrá competencia por la firma de Neymar por parte del Inter Miami, con el ex portero de la USMNT Brad Friedel diciendo recientemente a GOAL por qué un acuerdo que podría ver reformada la legendaria unidad de ataque ‘MSN’ tiene sentido: “Creo que sería un riesgo para cualquiera; creo que solo depende de cómo estructures el contrato. También tienes que sopesar los pros y los contras: cuando firmas leyendas del juego como Neymar, también tienes que tener en cuenta las oportunidades comerciales que conlleva, y eso coincide casi cada vez con el salario y el paquete salarial que vas a dar.
“El lado positivo es que es una liga que es un escalón por debajo de donde está jugando. Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos, pero puede jugar muchos más años en la MLS. Es una liga que permitirá a los jugadores hacer eso, así que creo que Inter Miami necesita sopesar los pros y los contras de lo que pueden ganar fuera del campo e intentar hacerlo correctamente.
“Si pueden estructurar el contrato correctamente, entonces limita el riesgo. Tener a Neymar junto a Messi de nuevo — no estoy seguro. Esperaremos y veremos, pero la liga necesita hacer algo comercialmente.”
- Getty
¿Regreso a casa para Dybala? Otra opción para Boca
Mientras espera descubrir qué ha planeado Neymar, Paredes también ha reaccionado a la noticia de que su compañero de equipo de la selección argentina, Paulo Dybala, podría regresar a casa si decide romper lazos con el equipo de la Serie A Roma.
Paredes, quien jugó junto a su compañero ganador de la Copa del Mundo en Italia, añadió: “Tener un jugador como Paulo en el equipo, con su calidad y estatura, sería espectacular. Dejaré que cada persona tome su propia decisión; no puedo interferir, no es mi lugar. Hay muchas cosas que considerar, y él también está a punto de convertirse en padre. Espero que tome la mejor decisión para él y su familia. Lo estamos esperando aquí con una esperanza intacta.”
El contrato de Dybala en Roma está previsto para expirar al final de la campaña 2025-26. Puede ser que decida regresar a casa, habiendo dejado Argentina por Italia en 2012, mientras que Neymar también enfrenta una gran decisión sobre lo que le depara el futuro inmediato, ya que se cuestiona si todavía es capaz de ofrecer momentos de brillantez que alteren el curso de un partido.