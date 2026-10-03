AFP
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«¡Lo dije cuatro veces!»: Zinedine Zidane, atónito con Jeremy Jacquet, estrella «muy buena» del Liverpool, tras una increíble actuación con Francia
Jacquet brilla en la escena internacional
El fichaje veraniego de 60 millones de libras hizo el lunes su debut con la selección absoluta, ayudando a Francia a lograr una victoria a domicilio por 0-1 y a dejar la portería a cero ante Bélgica. Mantuvo su sitio en el once inicial para el primer partido de Zidane en casa al mando, firmando otra actuación serena en el centro de la defensa.
Francia acabó empatando 1-1 con Italia en ese segundo encuentro. El espectacular lanzamiento de falta de Michael Olise fue neutralizado por un disparo desviado de Alessandro Bastoni, pero Jacquet volvió a ser uno de los jugadores más destacados. El futbolista de 21 años mandó en la zaga, ganó cuatro duelos, realizó recuperaciones cruciales y completó 79 de sus 80 pases intentados.
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«¡Lo dije cuatro veces!»
A pesar del frustrante resultado ante Italia, Zidane estaba encantado con su joven central. El seleccionador de Francia destacó el coraje y la solidez defensiva del defensa del Liverpool, maravillado por su capacidad para salir jugando desde atrás.
«Muy bien. Muy, muy bien», dijo Zidane a los periodistas. «Valiente. No tuvo miedo de salir muy lejos. Muy bien en los duelos. Estuvo, una vez más, muy bien. ¡Lo he dicho cuatro veces!»
El propio Jacquet estaba igual de satisfecho con su rápida transición al fútbol internacional absoluto, después de haber sido anteriormente un habitual en las categorías inferiores. «Mejor de lo que imaginaba», dijo sobre la experiencia. «Entrenar con todos estos grandes jugadores es simplemente un gran placer. Solo intento aprovechar al máximo cada momento».
Disciplina táctica en la presión alta
La perfecta integración de Jacquet en la selección francesa se debe a su inteligencia táctica y a su disposición para seguir estrictas instrucciones del entrenador. Jugar con una línea defensiva muy adelantada es una tarea exigente, pero el joven ejecutó a la perfección el agresivo sistema de presión de Zidane contra Italia.
«Fue una instrucción del entrenador», explicó Jacquet. «Me pidió que presionara muy arriba en el campo y que no mirara atrás. Yo solo seguía esa instrucción... Estoy bastante contento. No siento ninguna presión. Solo estoy jugando mi fútbol».
Esa falta de miedo ya le ha convertido en un activo crucial a nivel de club. A las órdenes del entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, Jacquet ha formado rápidamente una sólida pareja con Virgil van Dijk, siendo titular en seis de los siete primeros partidos del Liverpool tras su esperadísimo traspaso desde el Rennes.
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A la espera del examen de Haaland
Francia pondrá fin a su parón internacional recibiendo a Bélgica el próximo lunes, cuando Jacquet esperará sumar su tercera internacionalidad consecutiva. Sin embargo, en el horizonte asoma un desafío aún mayor cuando se reanude el fútbol de clubes.
El Liverpool tiene previsto recibir al líder de la Premier League, el Manchester City, en Anfield el 11 de octubre. Jacquet tendrá la tarea de frenar a Erling Haaland mientras el equipo de Iraola intenta convertirse en el primero esta temporada en quitarle puntos al atribulado equipo de Enzo Maresca.
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