Romero es conocido por su defensa agresiva y adelantada, un estilo combativo que encaja perfectamente con las exigencias tradicionales de Diego Simeone. El defensa cree que el traspaso es el encaje ideal para sus ambiciones profesionales a largo plazo.

«Estoy muy feliz, muy encantado de llegar aquí, a este enorme club», dijo Romero tras su presentación oficial. «Sé que vengo con la misma mentalidad de siempre, intentando escribir mi nombre en la historia de este hermoso club».

«Sé que la única manera es ganar títulos, así que vengo con esa mentalidad y lo daré todo hasta el último día para conseguirlo. Es un club que, por mi estilo de juego, me encaja perfectamente».



