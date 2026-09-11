El Shakhtar Donetsk arrancó su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con un valiente empate 1-1 ante el PSV Eindhoven en el Philips Stadion. El centrocampista venezolano Gleiker Mendoza adelantó al conjunto ucraniano en el tiempo añadido de la primera parte antes de que Sergino Dest igualara para los locales poco después del descanso.

El Shakhtar resistió la intensa presión final del campeón neerlandés para asegurarse un punto vital a domicilio.

El entrenador Arda Turan elogió la disciplina táctica y la valentía de su plantilla ante uno de los equipos de presión más agresivos de Europa.