El PSG ha decidido adoptar un enfoque muy colectivo de cara a la ceremonia del Balón de Oro 2026. El club de la capital francesa se niega a elegir entre sus dos candidatos más destacados para el prestigioso premio.

En lugar de generar una rivalidad interna, el PSG está apoyando con orgullo tanto a Kvaratskhelia como a Dembele de cara al máximo galardón individual. El dúo atacante incluso ha participado en entrevistas conjuntas, aprovechando el foco mediático para intercambiar constantemente elogios en lugar de hacer campaña el uno contra el otro.