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«Lo conozco muy bien»: Malen, ilusionado por reencontrarse con Bellingham mientras la Roma se prepara para enfrentarse al Real Madrid
Superar la pesadilla de una tarjeta roja
El delantero de la Roma Malen ha hablado de la difícil situación emocional que vivió tras su expulsión ante el Como el domingo. El neerlandés vio la tarjeta roja durante el empate sin goles de la Roma, lo que le obligó a seguir el partido desde la banda sin poder hacer nada mientras su equipo se dejaba puntos importantes, caía al tercer puesto de la Serie A y quedaba a dos puntos del líder, el Inter de Milán.
«Personalmente, ahora estoy menos frustrado. Pasó; no tenía intención de hacer daño a nadie. Así que hay que seguir adelante», declaró el delantero a la web oficial de la Roma. Pese a la decepción de perderse los próximos partidos de liga, el exjugador del Aston Villa está decidido a volcar sus energías en la competición europea. «Tengo que decir que, después del partido, ver jugar a mis compañeros fue una de las experiencias más estresantes que he vivido en mucho tiempo. Cuando te sacan una tarjeta roja y tu equipo pierde, sientes que es culpa tuya», explicó Malen.
El delantero señaló que debe separar sus problemas en la competición nacional del próximo reto europeo. Subrayó que la Champions League supone un nuevo comienzo: «Sin embargo, creo que el próximo partido es una ocasión distinta y tiene poco que ver con lo que pasó. Así que hay que seguir adelante». Esa fortaleza mental será vital cuando la Roma afronte una de las mayores pruebas del fútbol de clubes en un Olímpico con las entradas agotadas.
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Un reencuentro especial con Jude Bellingham
El plato fuerte de la noche será el reencuentro de Malen con Bellingham, su antiguo compañero en el Borussia Dortmund. Ambos compartieron equipo entre 2021 y 2023, antes de que Bellingham fichara por el Real Madrid. Malen permaneció en el club alemán hasta 2025, cuando se marchó al Aston Villa antes de recalar en la Roma.
«No, no he hablado con él. Lo conozco muy bien; jugamos juntos durante mucho tiempo», respondió Malen al ser preguntado por su relación con la estrella del Real Madrid. «Es un jugador realmente especial, con una calidad increíble. Además, tengo una gran relación con él y hace tiempo que no lo veo, así que será bonito reencontrarnos». Ambos equipos llegan al duelo tras ganar en la primera jornada de la Champions League: el Real Madrid se impuso por 2-1 al Inter de Milán y la Roma venció por un ajustado 3-2 al Villarreal.
La vida en Roma y el éxito de la Roma
Desde que cambió la Premier League por la Serie A en enero, Malen atraviesa un momento de forma espectacular y encabeza la tabla de goleadores esta temporada con seis tantos en apenas seis partidos de liga. En total, el delantero neerlandés mantiene un extraordinario registro goleador con la Roma: 21 goles en 21 partidos en todas las competiciones desde su llegada al club.
«Para empezar, quien entrena al equipo confía en mí y me da muchos minutos», dijo Malen sobre su éxito. «También creo que mis compañeros me recibieron con mucho cariño por cómo soy, tanto como persona como jugador. Siempre me han apoyado, igual que el cuerpo técnico. Luego están los aficionados y la ciudad, que me parece realmente fantástica. Creo que, cuando se juntan todas estas cosas, un jugador puede rendir al máximo».
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La magia de la Champions League en casa
El miércoles será un día importante para la Roma, ya que disputará su primer partido de Champions League en casa desde 2019, año en el que cayó eliminada en octavos de final. Desde entonces, la Roma ha cosechado éxitos europeos, sobre todo al conquistar la UEFA Europa Conference League en la temporada 2021-22 bajo las órdenes de Jose Mourinho, quien, curiosamente, estará ahora en el banquillo rival como entrenador del próximo adversario de la Roma, el Real Madrid.
«Creo que el apoyo de la afición es muy importante, especialmente en momentos difíciles como los que acabamos de mencionar», señaló Malen. «Cuando juegas fuera de casa, hay aún más factores que tener en cuenta. Esta vez, sin embargo, jugamos en casa, delante de nuestra afición. Creo que puede darnos un apoyo enorme. Es algo especial. Cuando llegué aquí el año pasado, uno de nuestros principales objetivos era volver a la Champions League. Ahora, tener la oportunidad de jugar nuestro primer partido en casa contra el Real Madrid es realmente especial y todos tenemos muchas ganas».
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