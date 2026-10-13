«Lo conozco muy bien»: Malen, ilusionado por reencontrarse con Bellingham mientras la Roma se prepara para enfrentarse al Real Madrid

El delantero de la Roma Malen ha hablado de la difícil situación emocional que vivió tras su expulsión ante el Como el domingo. El neerlandés vio la tarjeta roja durante el empate sin goles de la Roma, lo que le obligó a seguir el partido desde la banda sin poder hacer nada mientras su equipo se dejaba puntos importantes, caía al tercer puesto de la Serie A y quedaba a dos puntos del líder, el Inter de Milán.

«Personalmente, ahora estoy menos frustrado. Pasó; no tenía intención de hacer daño a nadie. Así que hay que seguir adelante», declaró el delantero a la web oficial de la Roma. Pese a la decepción de perderse los próximos partidos de liga, el exjugador del Aston Villa está decidido a volcar sus energías en la competición europea. «Tengo que decir que, después del partido, ver jugar a mis compañeros fue una de las experiencias más estresantes que he vivido en mucho tiempo. Cuando te sacan una tarjeta roja y tu equipo pierde, sientes que es culpa tuya», explicó Malen.

El delantero señaló que debe separar sus problemas en la competición nacional del próximo reto europeo. Subrayó que la Champions League supone un nuevo comienzo: «Sin embargo, creo que el próximo partido es una ocasión distinta y tiene poco que ver con lo que pasó. Así que hay que seguir adelante». Esa fortaleza mental será vital cuando la Roma afronte una de las mayores pruebas del fútbol de clubes en un Olímpico con las entradas agotadas.