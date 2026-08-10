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¿Lo celebrarán Luka Modric y Snoop Dogg? La leyenda del Swansea Lee Trundle explica por qué unos nombramientos astutos y una política inteligente en el mercado de fichajes pueden propiciar el regreso a la Premier League
La superestrella del rap y el ganador del Balón de Oro son inversores
El Wrexham no ha dejado de dar que hablar desde que los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac culminaron su sorprendente adquisición del club de Racecourse Ground en 2021. Su ascenso meteórico le ha llevado desde la National League hasta el Championship.
El Swansea terminó la pasada temporada cuatro puestos y siete puntos por detrás del Wrexham, y ambos equipos se quedaron sin billete para la lotería del play-off. Con dos plazas extra en juego este curso, mientras los ocho primeros pelean por el ascenso, se están trazando planes ambiciosos en extremos opuestos de Gales.
La superestrella del rap Snoop asistió a su primer partido de los Swans en 2025-26, tras convertirse en accionista minoritario, mientras que el icono del Real Madrid y ganador del Balón de Oro Modric, que ha firmado un nuevo contrato con el AC Milan a los 40 años, es otro de los que se ha sumado a un proyecto apasionante.
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¿Puede el Swansea responder por Modric y Snoop Dogg?
Trundle está convencido de que los famosos miembros del consejo pueden tener algo que celebrar, y el héroe de culto del Swansea, hablando en asociación con WouldYouBet.com, dijo a GOAL al ser preguntado si es posible un regreso a la máxima categoría para un club que cayó al Championship en 2018: «Sí creo que, con la llegada ahora de [Vitor] Matos, ha sido brillante en el entorno del club. Creo que esta es la primera vez que tenemos una afición que no está dividida. Incluso en los últimos años, para mí probablemente ha estado al 50-50 cuando salgo por la ciudad y escucho hablar a la gente. Pero con el míster ahora, todo el mundo está con él.
«Creo que los fichajes que estamos haciendo, aunque probablemente no sean nombres conocidos y mucha gente del fútbol no los conozca, nos ha ido bien a lo largo de los años descubriendo a esos jugadores.
«Lo que me gusta de lo que hemos hecho esta temporada es que no hemos salido a fichar a ocho o nueve jugadores para rellenar la plantilla. Estamos pensando en traer a alguien por 6 millones de libras, a alguien por 5 millones de libras, algo que antes no habíamos hecho.
«Así que ojalá estos chicos lleguen, se ganen la titularidad y un puesto. Y como ya he dicho antes, con esas dos plazas de play-off que también se abren, sí creo que será una temporada emocionante y creo que nosotros también estaremos ahí peleando».
Ídolo de culto, ilusionado por el potencial en el sur de Gales
Trundle añadió sobre el hecho de que el Swansea presume del potencial para igualar al Wrexham, y que se trata simplemente de desbloquearlo: «Lo hay, y creo que también ya hemos tenido una muestra de ello. Llegamos a la Premier League y probablemente todo el mundo pensó que iba a ser cosa de una sola temporada, y conseguimos mantenernos allí durante siete años.
«Y para un club del tamaño del Swansea, mantenerse allí y no solo competir, sino también ganar un gran trofeo en la Copa de la Liga y meterse en la Europa League y jugar contra equipos como el Valencia y el Napoli, fue surrealista ver hasta dónde había llegado el club. Así que ya hemos probado eso en los últimos años y ahí es donde el club quiere volver a estar.
«Con la llegada de los propietarios, no solo Snoop Dogg y Modric, sino también los otros propietarios que han entrado, han sido increíbles y también quieren impulsar al club hacia adelante. Están implicados en el día a día.
«Aunque no estén aquí, será por teléfono y estarán comunicándose todos los días. Son un grupo que quiere ver al club de vuelta en la Premier League y eso es lo que los aficionados quieren oír».
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Calendario del Swansea 2026-27: estreno en el Championship y derbi ante el Wrexham
El Swansea ya ha caído eliminado esta temporada de la Carabao Cup, una competición que ganó en 2013, al sufrir una ajustada derrota por 1-0 en la primera ronda a manos del Birmingham de Tom Brady.
Esperará arrancar su campaña en el Championship con una victoria a domicilio ante el Stoke el sábado, mientras que el primer derbi de 2026-27 verá al Wrexham visitar el Swansea.com Stadium el 5 de septiembre.
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