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«Lo celebramos bien»: Barcola completa su esperado traspaso al Liverpool por 123 millones de libras y la nueva estrella del Liverpool revela la emotiva celebración familiar
El gigante de Anfield ficha a un objetivo de larga data en una operación récord
El Liverpool ha anunciado oficialmente el fichaje de Bradley Barcola procedente del Paris Saint-Germain, poniendo fin a una de las sagas de mercado más mediáticas del verano. El delantero francés ha firmado un contrato de cinco años en Anfield después de superar con éxito el reconocimiento médico en el AXA Training Centre.
El acuerdo hará que el Liverpool pague 106 millones de libras garantizados por el extremo, con bonus adicionales ligados al rendimiento que podrían elevar la cifra hasta los 123 millones de libras. Esta enorme inversión convierte a Barcola en el segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool, solo por detrás de la operación de 125 millones de libras por Alexander Isak desde el Newcastle en 2025.
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Barcola, encantado de fichar por el Liverpool
El jugador de 23 años, que llevará el dorsal 29 en el Liverpool, expresó su alegría por fichar por el gigante de la Premier League tras meses de especulación. En declaraciones a la web oficial del club, Barcola dijo: "Es un gran orgullo poder jugar en el Liverpool. Estoy muy feliz. Ha llevado mucho tiempo, pero hoy estoy realmente muy feliz de poder jugar en el Liverpool y lo único que quiero es estar en el campo y poder jugar. Espero conseguir cosas muy grandes".
Añadió: "Estaba con mi familia, tranquilos, esperando a que sucediera. Cuando vi la noticia, me puse muy feliz y rodeado de la gente que más quiero. Lo celebramos bien y ahora lo único que esperamos es poder disfrutarlo juntos aquí".
El extremo también recordó sus experiencias previas jugando en Anfield como rival, algo que desempeñó un papel importante en su decisión de mudarse a la Premier League. Barcola añadió: "Tuve la oportunidad de jugar dos veces en este estadio y vi el ambiente y cómo los aficionados apoyaban a los jugadores del Liverpool. Cuando supe del interés del Liverpool en mí, no hice preguntas y supe que era un club muy grande para mí". La cuenta oficial del Liverpool celebró la noticia limitándose a afirmar: "Bradley Barcola es del Liverpool. Allez Les Rouges".
Cambio táctico y el plan de sucesión de Salah
La llegada de Barcola es vista por muchos como la pieza central del Liverpool en la era posterior a Mohamed Salah. Aunque Barcola suele actuar en la banda izquierda, existe una gran expectación con que aporte el mismo nivel de productividad que ofreció la leyenda egipcia durante casi una década. Sin embargo, el movimiento no ha estado exento de críticas.
La dinámica táctica en Anfield ha cambiado de forma significativa bajo las órdenes de Andoni Iraola, especialmente tras las llegadas de delanteros centro como Hugo Ekitike y Alexander Isak. Anteriormente, Salah se beneficiaba de los movimientos altruistas de Roberto Firmino, pero el sistema actual exige que los extremos actúen más como asistentes tradicionales.
- (C)Getty Images
Emotiva despedida del Parque de los Príncipes
Antes de poner rumbo a Merseyside, el extremo quiso dedicar unas palabras a la afición de la capital francesa. A través de los canales oficiales de redes sociales de su antiguo club, sepublicó un último mensaje de Barcola para los fieles del PSG, poniendo fin a una exitosa etapa de tres años.
Barcola deja París con un impresionante currículum, tras haber disputado 152 partidos con el club, en los que marcó 39 goles y repartió 35 asistencias. Su etapa en el Parque de los Príncipes estuvo repleta de títulos, incluidos tres campeonatos consecutivos de la Ligue 1 y dos Champions League seguidas, lo que consolidó su estatus como uno de los grandes talentos ofensivos de Europa.
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