El jugador de 23 años, que llevará el dorsal 29 en el Liverpool, expresó su alegría por fichar por el gigante de la Premier League tras meses de especulación. En declaraciones a la web oficial del club, Barcola dijo: "Es un gran orgullo poder jugar en el Liverpool. Estoy muy feliz. Ha llevado mucho tiempo, pero hoy estoy realmente muy feliz de poder jugar en el Liverpool y lo único que quiero es estar en el campo y poder jugar. Espero conseguir cosas muy grandes".

Añadió: "Estaba con mi familia, tranquilos, esperando a que sucediera. Cuando vi la noticia, me puse muy feliz y rodeado de la gente que más quiero. Lo celebramos bien y ahora lo único que esperamos es poder disfrutarlo juntos aquí".

El extremo también recordó sus experiencias previas jugando en Anfield como rival, algo que desempeñó un papel importante en su decisión de mudarse a la Premier League. Barcola añadió: "Tuve la oportunidad de jugar dos veces en este estadio y vi el ambiente y cómo los aficionados apoyaban a los jugadores del Liverpool. Cuando supe del interés del Liverpool en mí, no hice preguntas y supe que era un club muy grande para mí". La cuenta oficial del Liverpool celebró la noticia limitándose a afirmar: "Bradley Barcola es del Liverpool. Allez Les Rouges".