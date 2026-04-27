El guardameta camerunés vivió su mejor momento desde su llegada a Turquía, ofreciendo una lección de portería que llevó al Trabzonspor a las semifinales de la Copa de Turquía. En una tanda de penaltis de alto riesgo contra el Samsunspor, Onana detuvo tres de los cuatro lanzamientos y dio la victoria por 3-1 a su equipo.

Su actuación recordó el nivel que convenció al Manchester United para ficharlo del Inter. Tras las críticas en Old Trafford, Onana ha renacido en la Super Lig, donde lucha por títulos y una plaza para la Liga de Campeones.