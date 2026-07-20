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Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Llevas toda la semana llorando!»: Nicolás Otamendi acusa a Rodri de influir en el árbitro tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

Nicolás Otamendi
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup

Nicolás Otamendi criticó a su excompañero Rodri tras el caótico final del partido en Nueva York. El defensa argentino cree que España presionó a los árbitros antes del encuentro y que eso influyó en la dolorosa derrota en la prórroga.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La tarjeta roja a Enzo echa por tierra la defensa

    Argentina cayó 1-0 ante España en Nueva York y perdió la final de la Copa América. El equipo de Lionel Scaloni no creó peligro y no remató a puerta en todo el partido. Además, Enzo Fernández fue expulsado en el 93’ por doble amarilla.

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  • Otamendi se enfrenta a su excompañero

    Las tensiones siguieron tras el partido y Otamendi, defensa argentino, discutió con su excompañero en el Manchester City, Rodri. Frustrado, lo acusó de presionar a los árbitros durante la semana.

    El argentino sorprendió al español con sus palabras y le gritó: «Llevabas toda la semana quejándote del arbitraje del Mundial. Tú y Laporte, los dos. Eso no está bien, te quejabas a los árbitros, amigo».


  • Laporte cuestionó el arbitraje del torneo

    El malestar empezó por los comentarios previos al partido de Laporte, quien cuestionó la integridad de las decisiones arbitrales durante el torneo.

    El defensa del Athletic Club afirmó que el juego agresivo de sus rivales había quedado a menudo impune ante los árbitros. Laporte declaró a Marca: «No me preocupa en absoluto la agresividad en el fútbol. Si se tolera y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema con ello.

    «En los últimos partidos hemos visto acciones que se dejan pasar sin sancionar, sobre todo contra Argentina, un equipo que deja muchas marcas. Eso no debería permitirse en el fútbol, sobre todo en competiciones tan importantes, porque puede desestabilizarte y frustrarte.

    Es labor del árbitro evitar que se aprovechen de eso; si uno o dos jugadores lo hacen, el partido se vuelve caótico. Desde el inicio del torneo hemos sido un equipo limpio en ese aspecto.

    No vamos golpeando a los rivales ni cometiendo faltas imprudentes, y eso debemos mantener en este partido, aunque mucho dependerá del arbitraje».

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se avecinan consecuencias disciplinarias.

    La trifulca tras el partido, en la que participaron Nahuel Molina y Leandro Paredes, probablemente provocará una larga investigación disciplinaria de la FIFA. Además de posibles sanciones severas para jugadores clave, Scaloni debe reconstruir la defensa para el próximo parón internacional.