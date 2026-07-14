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Lionel Messi Diego Maradona Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Llevar a Argentina a vencer a Inglaterra en un Mundial es lo único que falta en la brillante carrera de Lionel Messi, quien busca igualar a Diego Maradona

Analysis
Argentina
L. Messi
World Cup
Inglaterra
D. Maradona
FEATURES
Inglaterra vs Argentina

Antes de su sexta Copa del Mundo, muchos creían que Lionel Messi ya lo había visto y hecho todo. Tras casi retirarse en Catar hace cuatro años, se dudaba de que, a sus 39 años, pudiera ampliar su legado. Sin embargo, Messi lleva toda la vida desmintiendo pronósticos y, en esta Copa, ha reforzado su legado como el mejor de la historia al convertirse en el máximo goleador y asistente del torneo durante la marcha de Argentina hacia las semifinales.

A pesar de sus 205 partidos con Argentina, Messi nunca ha enfrentado a Inglaterra. Eso cambiará el miércoles en Atlanta.

«Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia y esos duelos siempre llaman la atención», declaró Messi tras la victoria ante Suiza en cuartos. «Nunca los enfrenté, así que también será bonito por eso».

Para su legado mundialista, enfrentarse a Inglaterra en semifinales es la perfección: una oportunidad inesperada de sumarse a la leyenda de uno de los duelos más famosos del fútbol.

Ya igualó a Diego Maradona en muchos aspectos e incluso lo superó en otros. Antes de alzar la Copa en Catar 2022, guió a Argentina a la final de la Copa América en el Maracaná, feudo de Brasil. Pero vencer a Inglaterra en un Mundial sería distinto: algo realmente especial.

  • CUP-FR98-ARG-ENG-SIMEONE-BECKHAM-RED CARDAFP

    «Mucha historia»

    Lionel Scaloni restó importancia al rival de Argentina en la semifinal del miércoles.

    «Esto no es más que un partido de fútbol, ¿vale?», afirmó el seleccionador de la Albiceleste. «Eso es lo único que puedo decir. Es un partido de fútbol y nos enfrentaremos a un rival muy duro con un entrenador excelente. Y esto es un partido de fútbol. Eso es todo».

    En parte tiene razón: habrá un balón y 22 jugadores, pero Argentina-Inglaterra no es un partido cualquiera.

    Como dijo el centrocampista José Manuel López tras la victoria 3-1 sobre Suiza: «Desde fuera del campo, es un duelo con mucha historia, dolor y pasado».


    • Anuncios
  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    «Animales»

    La rivalidad entre Inglaterra y Argentina en el Mundial nació en 1962, pero la tensión creció cuatro años después. Tras un partido tenso en Wembley que los anfitriones ganaron con un polémico gol de Geoff Hurst, el seleccionador inglés, Alf Ramsey, llamó «animales» a los argentinos.

    Los aficionados más jóvenes recordarán la expulsión de David Beckham en Francia 98 y su posterior redención en Corea-Japón 2002. Pero, sea cual sea tu edad, al mencionar Inglaterra y Argentina en un contexto futbolístico surgen de inmediato las imágenes de su épico partido de cuartos de final en el Mundial de 1986 en México, el duelo más emblemático y polémico de la historia del torneo.

    Como dijo Messi: «Todo lo que he visto y recuerdo [de aquel partido] proviene de vídeos e imágenes que los argentinos ven y reviven constantemente». Y Maradona es la razón.


  • Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

    «Todos lo vimos»

    Al reflexionar sobre su popularidad perdurable en su autobiografía, «Tocado por Dios», Maradona escribió: «Todavía hay niños de diez años por ahí con mi nombre en la espalda. Y ese tipo de locura solo puede explicarse con un gol. O quizá dos...». Nunca ha habido ningún «quizá» al respecto.

    El 22 de junio de 1986, en el Azteca, marcó dos goles que explican su fama. En el 51’, con la mano, superó al portero inglés Peter Shilton y envió el balón a la red.

    «Todos lo vimos», declaró a GOAL el exextremo del Liverpool John Barnes. «Todos en el banquillo lo vimos claro. Sabíamos que había tocado el balón con la mano, pero no culpo a Maradona, sino al árbitro y a sus asistentes por no verlo. Nunca tuve nada en contra de Maradona. Era el mejor jugador del mundo. Y yo no hacía más que fijarme en todo lo que hacía.

    Por supuesto, seguía el partido y animaba a mi equipo. Pero incluso le veía calentar. Ver al mejor jugador del mundo —posiblemente el mejor de la historia— desplegar todo su repertorio era emocionante.

    «Y, ¿sabes qué?, su segundo gol no estuvo nada mal, ¿verdad?». Desde luego que no.

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  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    «Aventura personal»

    El segundo gol de Maradona a Inglaterra sigue siendo la mejor jugada individual de la historia del fútbol: el 10 encajó el balón tras eludir a cinco rivales, incluido Shilton, con 11 toques en solo 11 segundos.

    «Al principio, le seguí el juego», reveló más tarde su compañero en la delantera, Jorge Valdano, «pero luego me di cuenta de que no era más que un espectador. Era su gol y no tenía nada que ver con el equipo. Fue la aventura personal de Diego, una aventura totalmente espectacular». De hecho, Valdano compararía más tarde la trayectoria de Maradona con la de Ulises

    «Las mismas descripciones se aplicaban al héroe de la Odisea: sagaz, astuto, perspicaz, avispado, ingenioso, engañoso, tramposo», escribió Valdano en The Guardian. «El fútbol de Diego se basaba en la belleza, la creatividad, el orgullo y la valentía y, aquella tarde contra Inglaterra, también en un profundo sentimiento por Argentina, además de en su talento y su visión de juego.

    «Diego marcó un gol estratosférico y otro en el que hizo trampa. Y ese es el mejor ejemplo de una frase que se utiliza con tanta frecuencia y en momentos menos apropiados que este: él estaba por encima del bien y del mal».

    Pocos ingleses lo vieron así. El primer gol en el Azteca cubrió el partido de polémica, más aún cuando Gary Lineker recortó distancias al final. Bobby Robson y su equipo creyeron que no habrían perdido de no ser por la trampa de Maradona.

    Su indignación creció cuando el propio Maradona alegó que había marcado «un poco con la cabeza de Maradona» y «un poco con la Mano de Dios». Un furioso Shilton criticó la politización de la victoria argentina.

  • WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    «Venganza simbólica»

    El partido de cuartos de final se jugó cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, en la que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por dos territorios británicos del Atlántico Sur. Maradona insistió en que el encuentro «solo tenía que ver con el fútbol», pero Valdano y el inglés Lineker admitieron después que los jugadores no podían ignorar ese contexto amargo.

    Maradona confesó más tarde, en el documental de Asif Kapadia, que ganar a Inglaterra fue «una sensación maravillosa, una especie de venganza simbólica sobre los ingleses» por la pérdida de las Malvinas. También afirmó que les dijo a sus compañeros que no sentía vergüenza por el engaño de «La Mano de Dios».

    «Les dije: “Quien le roba a un ladrón tiene derecho a cien años de perdón”», explicó en su programa de televisión «La Noche del 10». «Y los ingleses nos habían hecho muchas cosas...»


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Misión en solitario

    El miércoles en Atlanta no habrá la misma carga política de los cuartos de 1986, pero el sábado en Kansas City los argentinos bailaron en el vestuario y prometieron vencer a Inglaterra «¡Por las Malvinas, por Diego y por la última de Leo!».

    Por ello se espera un duelo reñido, sobre todo para Inglaterra, que no alcanza una final desde 1966 y ve a Argentina vulnerable tras sus últimas actuaciones.

    Sin embargo, aunque los campeones han decepcionado, Messi no. Mientras varios compañeros prometen más de lo que entregan, él sigue superando expectativas: ocho goles y dos asistencias en seis partidos es una marca increíble para cualquier jugador, más aún para un hombre de 39 años con poca velocidad.

    Creíamos haberlo visto todo de Messi, pero nos equivocábamos. Aún no ha dicho su última palabra. La historia continúa y queda por escribir al menos un capítulo más, que podría cambiar su rumbo. A pesar de sus récords y logros, Messi nunca ha igualado la mitología que rodea a Maradona. Probablemente nunca lo hará, y eso tiene más que ver con cuestiones ajenas al terreno de juego.

    Pero un triunfo ante Inglaterra en el Mundial ampliaría aún más su legado. Es la única casilla que el «GOAT» aún debe marcar.

    Aun así, Kane y Bellingham parecen tener más opciones de brillar. Pero, como en 1986, cuando Barnes dijo que el duelo era «todo Maradona», la semifinal de 2026 podría volverse «todo Messi»: su propia odisea para lograr un segundo título.

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