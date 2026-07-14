Llevar a Argentina a vencer a Inglaterra en un Mundial es lo único que falta en la brillante carrera de Lionel Messi, quien busca igualar a Diego Maradona

A pesar de sus 205 partidos con Argentina, Messi nunca ha enfrentado a Inglaterra. Eso cambiará el miércoles en Atlanta.

«Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia y esos duelos siempre llaman la atención», declaró Messi tras la victoria ante Suiza en cuartos. «Nunca los enfrenté, así que también será bonito por eso».

Para su legado mundialista, enfrentarse a Inglaterra en semifinales es la perfección: una oportunidad inesperada de sumarse a la leyenda de uno de los duelos más famosos del fútbol.

Ya igualó a Diego Maradona en muchos aspectos e incluso lo superó en otros. Antes de alzar la Copa en Catar 2022, guió a Argentina a la final de la Copa América en el Maracaná, feudo de Brasil. Pero vencer a Inglaterra en un Mundial sería distinto: algo realmente especial.