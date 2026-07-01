Tras perder 3-4 en los penaltis ante Paraguay, el exjugador pidió a varias estrellas de la DFB que se plantearan su futuro con Alemania.
Traducido por
«Llevamos demasiado tiempo observando esto»: Dietmar Hamann discrepa de Mats Hummels en un importante asunto de personal de la DFB
«Espero que algunos decidan por iniciativa propia que ya no quieren seguir», afirmó Hummels en MagentaTV. «También hay que hablar con los jugadores cercanos a los treinta años que ya tuvieron cuatro, cinco o seis torneos para lograr buenos resultados con Alemania y no lo consiguieron».
Al día siguiente, el exdefensa de Bayern y BVB matizó sus palabras para evitar malentendidos. Explicó que el capitán Joshua Kimmich queda excluido de sus exigencias: «Me refería a los jugadores que ya tuvieron esas oportunidades. Quiero dejar claro, porque así se me ha interpretado, que no me refería a Joshua Kimmich».
- Getty Images Sport
Hummels sobre Kimmich: «Por encima de toda duda»
Con 31 años y seis torneos (Mundiales y Europeos), Kimmich encaja en la categoría descrita por Hummels. Tras los decepcionantes resultados de la selección alemana, el centrocampista del Bayern es, para muchos, símbolo de sus recientes fracasos.
Hummels aclaró que Kimmich «por carácter está por encima de toda sospecha» y que «es un profesional que se entrena al 100 % cada día; definitivamente no me refería a él».
Tras la eliminación en dieciseisavos, se especula con posibles retiradas: Manuel Neuer ya anunció la suya, mientras que Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Leroy Sané y Oliver Baumann podrían seguirle.
- Getty
Dietmar Hamann quiere dar una oportunidad a los jugadores jóvenes
Dietmar Hamann, de 52 años, discrepó de Hummels y pidió medidas drásticas, incluida la retirada de Kimmich, para permitir un nuevo comienzo. «Ahora hay que apostar por los jóvenes, porque ya llevamos demasiado tiempo viendo lo mismo».
El propio Kimmich, tras su entrevista en MagentaTV, afirmó: «Nunca me rendiré».