«Espero que algunos decidan por iniciativa propia que ya no quieren seguir», afirmó Hummels en MagentaTV. «También hay que hablar con los jugadores cercanos a los treinta años que ya tuvieron cuatro, cinco o seis torneos para lograr buenos resultados con Alemania y no lo consiguieron».

Al día siguiente, el exdefensa de Bayern y BVB matizó sus palabras para evitar malentendidos. Explicó que el capitán Joshua Kimmich queda excluido de sus exigencias: «Me refería a los jugadores que ya tuvieron esas oportunidades. Quiero dejar claro, porque así se me ha interpretado, que no me refería a Joshua Kimmich».