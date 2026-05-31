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Oliver Maywurm

Traducido por

¡Lleva meses sin jugar! Sorprendentemente, se vincula al FC Barcelona con un exdelantero que costó 85 millones

Primera División
Fichajes
D. Nunez
Barcelona
Al Hilal

¿Está el FC Barcelona pensando en fichar al exdelantero del Liverpool Darwin Núñez?

Según Mundo Deportivo, Núñez, del Al-Hilal de Arabia Saudí, interesa al Barça.

  • Según Mundo Deportivo, el Barcelona negocia con el Al-Hilal el fichaje definitivo de Joao Cancelo, quien llegó en enero cedido.

    Durante las conversaciones por Cancelo, Barça y Al-Hilal habrían mencionado a Núñez, aunque no está claro si la idea de traspaso parte del club azulgrana o del saudí.

    El uruguayo, fichado el pasado verano del Liverpool por 53 millones, no juega con el Al-Hilal desde febrero, pues el club lo apartó tras incorporar a Benzema y sobrepasar el límite de extranjeros. Su contrato vence en 2028, pero se rumorea que podría salir este verano, sobre todo tras informar el Mirror que Al-Hilal rescindió su contrato de mutuo acuerdo, lo que le permitiría fichar gratis.

    Antes de su salida, el uruguayo había marcado nueve goles y dado cinco asistencias en 24 partidos con el Al-Hilal.

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  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    FC Barcelona: ¿Darwin Núñez, alternativa a Julián Álvarez?

    No obstante, Núñez solo sería opción para el Barça si fracasara la contratación de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. El argentino debe reemplazar a Robert Lewandowski, y el club azulgrana quiere cerrar su fichaje cuanto antes. Sin embargo, el Atlético descartó de forma pública y rotunda vender al jugador de 26 años, y además es dudoso que el Barcelona, con sus conocidas dificultades económicas, pueda pagar los 100 millones de la cláusula.

    Además, el club ya fichó a Anthony Gordon por hasta 80 millones, fichaje que también seguía el Bayern.

  • ¿Se convertirá Darwin Núñez en el centro de atención en el Mundial?

    En verano de 2022 el Liverpool pagó 85 millones de euros al Benfica por Núñez. Sin embargo, el uruguayo no cumplió las expectativas y, hace un año, lo vendieron al Al-Hilal.

    Pese a su complicada etapa en el club, podría ser clave para Uruguay en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La falta de alternativas lo sitúa como posible titular en la delantera que enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

    Para Núñez, el torneo puede ser la vitrina perfecta ante nuevos clubes.

  • Darwin Nunez Liverpool HICGetty Images

    Darwin Núñez: los traspasos de su carrera profesional hasta la fecha


    Año

    De

    A

    Cantidad del traspaso

    2019

    CA Peñarol

    UD Almería

    12 millones de euros

    2020

    UD Almería

    Benfica de Lisboa

    34 millones de euros

    2022

    Benfica de Lisboa

    Liverpool

    85 millones de euros

    2025

    Liverpool

    Al-Hilal

    53 millones de euros