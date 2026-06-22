Según el diario *Bild*, el delantero de 22 años quiere aprovechar el Mundial con Marruecos para llamar la atención de otros clubes.
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Llegó el verano pasado y, según rumores, la estrella del VfB Stuttgart ya quiere marcharse
Por ello, El Khannouss cambió de representante: ahora pertenece a HCM Sports Management, la misma agencia que representa a Frenkie de Jong (FC Barcelona) y a Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
Sus nuevos agentes ya buscan club, aunque aún no hay ofertas. Se espera que sus actuaciones en el Mundial atraigan a grandes equipos.
En los dos partidos de la fase de grupos contra Brasil (1-1) y Escocia (1-0), El Khannouss fue titular con el actual campeón de la Copa Africana de Naciones y dejó buena impresión. Junto con Ismael Saibari, seguido por el Bayern, fue uno de los más destacados.
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El VfB Stuttgart no quiere desprenderse de El Khannouss
El VfB Stuttgart no quiere negociar la salida del jugador de 22 años. El Khannouss llegó el verano pasado cedido por el Leicester City y, en mayo, el club alemán ejerció la opción de compra por 18 millones de euros.
En su primera temporada con el club, fue titular con el entrenador Sebastian Hoeneß, jugó 41 partidos y sumó nueve goles y siete asistencias. Su contrato en Stuttgart vence en 2030 y, al parecer, no tiene cláusula de rescisión.