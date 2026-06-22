Llegó el verano pasado y, según rumores, la estrella del VfB Stuttgart ya quiere marcharse

Por ello, El Khannouss cambió de representante: ahora pertenece a HCM Sports Management, la misma agencia que representa a Frenkie de Jong (FC Barcelona) y a Viktor Gyökeres (FC Arsenal).

Sus nuevos agentes ya buscan club, aunque aún no hay ofertas. Se espera que sus actuaciones en el Mundial atraigan a grandes equipos.

En los dos partidos de la fase de grupos contra Brasil (1-1) y Escocia (1-0), El Khannouss fue titular con el actual campeón de la Copa Africana de Naciones y dejó buena impresión. Junto con Ismael Saibari, seguido por el Bayern, fue uno de los más destacados.