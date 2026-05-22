¿Llegará un viejo conocido de Mourinho de la Premier League? El Real Madrid baraja tres opciones para sustituir a Carvajal

Varias pistas apuntan a la Premier League, donde el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho (63), ha trabajado durante años.
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Según el diario «Sport», Diogo Dalot, del Manchester United, es candidato al Madrid. Mourinho quiere fichar a su compatriota. Ambos coincidieron en el United en 2018, cuando el club pagó 22 millones de euros al Porto por el lateral.
Dalot, que también puede actuar como lateral izquierdo, tiene contrato en Manchester hasta 2028. El jugador de 27 años fue titular la temporada pasada y disputó 36 partidos oficiales (un gol, tres asistencias). Se espera que el club más laureado de Inglaterra quiera retenerlo y ofrecerle un nuevo contrato.
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Parece que Pedro Porro le sale demasiado caro al Real Madrid
Según el diario «As», la segunda opción de la Premier League es Pedro Porro, del Tottenham Hotspur. Sin embargo, el jugador de 26 años resulta caro. Al igual que Dalot, tiene contrato hasta 2028. Los Spurs, que luchan por no descender, pagaron 40 millones de euros al Sporting de Lisboa en 2023.
La tercera opción sería mucho más barata: recurrir a la cantera. Los jóvenes internacionales Jesús Fortea (19) y David Jiménez (22) podrían cubrir ese puesto.
Fortea, considerado un gran talento, podría fichar este verano por el Como 1907, mientras que Jiménez ya jugó cuatro partidos con el primer equipo del Real Madrid la pasada primavera.
Los fichajes más caros del Real Madrid:
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Jude Bellingham Centrocampista Borussia Dortmund 2023 127 millones de euros Eden Hazard Centrocampista FC Chelsea 2019 120,8 millones de euros Gareth Bale Delantero Tottenham Hotspur 2013 101 millones de euros Cristiano Ronaldo Delantero Manchester United 2009 94 millones de euros Aurelien Tchouameni Centrocampista AS Mónaco 2022 80 millones de euros Zinedine Zidane Centrocampista Juventus 2001 77,5 millones de euros James Rodríguez Centrocampista AS Mónaco 2014 75 millones de euros Kaká Centrocampista AC Milan 2009 67 millones de euros Luka Jović Delantero Eintracht de Fráncfort 2019 63 millones de euros Dean Huijsen Defensa AFC Bournemouth 2024 62,5 millones de euros