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¿Llegará Lawrence Shankland a los 20 goles por temporada con el Rangers? Los gigantes del Old Firm reciben una advertencia sobre el delantero, ya que Kenny Miller lo considera «el mejor de Escocia» y un «fichaje de peso»
Shankland vive un sueño tras la decepción por el título con el Hearts
Shankland, nacido en Glasgow y seguidor del Rangers, regresa con un contrato de dos años —más una prórroga de 12 meses— tras dejar el Hearts.
La temporada pasada rozó el título de la Premiership escocesa en Edimburgo, pero el Celtic se lo arrebató en la última jornada. Ahora, tras disputar el Mundial 2026 con su país, afronta un nuevo desafío.
Ha marcado con regularidad en Queens Park, Ayr y Dundee United, y ahora buscará hacerlo en las grandes citas nacionales y europeas.
Su vínculo emocional con el club puede ser un doble filo, pero su pasión garantiza un compromiso total con la causa.
¿Será Shankland un fichaje acertado para los Rangers?
Al ser preguntado sobre si Shankland será un fichaje acertado para los Rangers —ya que vuelve a reunirse con Derek McInnes, su entrenador en el Hearts—, el exdelantero del Ibrox Miller, en declaraciones a GOAL en colaboración con BetGoodwin, afirmó: «Será un fichaje sólido. Lo he seguido de cerca durante las últimas seis o siete temporadas. En mi último año como jugador, yo estaba en el Partick Thistle y él en el Dundee United, así que vi muchos de sus partidos.
Por aquel entonces solo pensaba en marcar, pero su capacidad goleadora con el Ayr y el Dundee United era increíble. Sigue igual de letal, pero ahora su juego ha madurado.
«Para mí es el mejor delantero versátil de Escocia. Su juego de apoyo es excelente; es muy inteligente y fuerte. No es muy alto, unos 1,78-1,80 m, pero es fuerte. Además, mantiene la calma ante los centrales, aguanta el balón y gana faltas que permiten a su equipo avanzar, algo clave en este tipo de partidos.
Conserva la calma para controlar el balón, asociarse con sus compañeros y aprovechar el apoyo que recibe. Y lo más importante: sigue marcando goles. En las últimas seis o siete temporadas se ha convertido en un delantero excelente, así que no sorprende verlo en este escenario».
Los retos a los que se enfrentará Shankland como estrella del Old Firm
Miller habló sobre la oportunidad de Shankland de cumplir su sueño de niño: «En el Rangers, por fin lo ficharon. Podría haber llegado hace un par de temporadas; se habló de ello casi en cada mercado de fichajes.
Los Rangers han fichado a un goleador contrastado de la liga. Lawrence lo ha demostrado en todos los niveles y con todos los clubes.
«Lo sé de primera mano: no es tan fácil como decir que marcas goles con el Hibs, el Hearts o el Aberdeen y que basta con traerlos al Rangers para que marquen al mismo ritmo.
Es distinto: los rivales se esfuerzan más, se defienden mejor y hay menos espacios. Lawrence es muy inteligente.
«Para los Rangers, ficharlo implica esperar 20 o 25 goles por temporada, pero necesita compañeros que le creen ocasiones. Será otro gran verano de fichajes en Ibrox; el proceso sigue abierto».
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Calendario del Rangers: cuándo comienza la temporada 2026-27
Shankland, tras la eliminación de Escocia en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica, quiere empezar cuanto antes con el Rangers.
No tendrá que esperar mucho: la temporada 2026-27 de la Premiership escocesa arranca el 31 de julio, cuando los Gers visiten al Dundee United.