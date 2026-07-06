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«Llegar a los 50 parece imposible»: se fijan las edades de jubilación de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mientras Roga Milla reacciona ante la posibilidad de que los «GOAT» superen su récord de goles en el Mundial
Milla rinde homenaje a los «GOAT» de todos los tiempos
La figura emblemática de la trayectoria de Camerún en el Mundial de 1990 ha expresado su admiración por cómo Ronaldo, de 41 años, y Messi, de 39, mantienen su nivel de élite a pesar de su edad.
Milla, quien con 42 años y 39 días batió el récord de ser el jugador más veterano en marcar en un Mundial (contra Rusia en 1994), celebra que estas dos superestrellas le disputen su lugar en la historia, aunque eso implique seguir en activo hasta 2030.
Milla declaró a *A Bola*: «Me parece maravilloso lo que siguen haciendo. ¡Me quito el sombrero ante Messi y ante Ronaldo! Dicen que ya no corren, pero un jugador que no corre y sigue marcando goles merece aún más elogios. Me impresiona que sigan siendo decisivos; eso no es para todos. Si un jugador se siente fuerte, debe seguir jugando: la edad importa poco. Y ellos lo demuestran».
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El dominio técnico frente al deterioro físico
Aunque se cuestiona la movilidad de este dúo legendario, Milla cree que su inteligencia táctica y calidad técnica compensan la falta de velocidad.
Mientras estas estrellas siguen decisivas —Messi ya lleva siete goles—, Milla añade que el fútbol se vuelve más mental cuando el cuerpo pierde velocidad.
El «León Indomable» añadió: «La calidad técnica nunca se pierde. Un jugador técnico no necesita correr como un joven. Un buen posicionamiento compensa muchas cosas. Cuanto más mayor eres, mejor eres tácticamente e incluso técnicamente. Con el tiempo, aprendes dónde colocarte, cómo recibir el balón y cómo sacar ventaja al rival. Es una cuestión de equilibrio entre lo que pierdes y lo que ganas».
Los límites de la longevidad en el fútbol
Aunque se acerca la despedida de la principal competición de la FIFA para jugadores como Ronaldo y Messi, Milla sugiere que los 40 y tantos podrían ser la nueva frontera para los deportistas de élite.
«Llegar a los 50 me parece imposible, pero 43 o 44 es factible. Cuando el cuerpo dice basta, hay que escucharlo; no vale engañarse. A esa edad, al salir del estadio estás agotado», explicó Milla.
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Los récords están para batirlos
Pese a ostentar desde hace más de tres décadas uno de los récords más prestigiosos de los Mundiales, Milla asegura no ser celoso de su legado. Prefiere el impacto emocional del fútbol a las estadísticas que marcan las carreras de Messi y Ronaldo, aunque reconoce su grandeza.
«No necesito conservar ese récord. Los récords están para batirlos. Los de Pelé, [Michel] Platini o [Diego] Maradona también cayeron. Estoy orgulloso de haber jugado tres Mundiales con mi selección y de haber regalado tantas emociones. El fútbol no son números», concluyó Milla.
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