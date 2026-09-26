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¡Llega el Bayern de Múnich! El gigante bávaro prepara una oferta de 80 millones de euros en enero para alejar a Dani Olmo del Barcelona
El gigante bávaro prepara un sensacional movimiento en enero
El mercado de fichajes se está calentando de cara a la ventana invernal, y el Bayern de Múnich parece listo para dar el primer gran golpe. Los informes sugieren que el gigante alemán está diseñando una estrategia importante para sacar a Olmo de Cataluña dos años después de que completara el fichaje soñado por el Barça.
El club bávaro dejó escapar varios objetivos clave durante el verano y ahora está decidido a corregir esas carencias persiguiendo con agresividad a uno de los talentos más técnicos de España. El interés desde el Allianz Arena no es un simple capricho pasajero; es un intento calculado de aprovechar cualquier incertidumbre en torno al papel actual del jugador en el proyecto de Hansi Flick.
Según Sport, el Bayern de Múnich está preparando un posible movimiento en enero por el mediapunta mientras se prepara para un escenario marcado por el creciente interés en sus propias estrellas, como Jamal Musiala.
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La batalla por los minutos en el Spotify Camp Nou
Desde su regreso al club de su infancia, Olmo ha exhibido su calidad de talla mundial, aunque se ha visto inmerso en la pelea por un puesto fijo en el once. A pesar de sus actuaciones heroicas con España durante el Mundial, el jugador de 26 años todavía no se ha convertido en un titular indiscutible en cada partido.
Esta rivalidad interna por los minutos es precisamente lo que el Bayern espera aprovechar. La naturaleza competitiva de Olmo hace que rara vez esté satisfecho con un papel secundario, y la perspectiva de ser el eje del proyecto en Múnich podría resultar tentadora. Flick ha utilizado en ocasiones a Olmo en posiciones más retrasadas o más limitadas que las que ocupa con la selección, lo que añade otra capa a las posibles frustraciones del jugador.
La postura del Barcelona sobre su activo estratégico
Desde la perspectiva de la cúpula azulgrana, actualmente no existe ninguna intención de autorizar la salida de un jugador cuya inscripción les costó tanto sacar adelante. El club tuvo que sortear complejas restricciones del fair play financiero y problemas con el límite salarial para asegurarse de que Olmo pudiera jugar, y finalmente logró inscribirlo mediante diversas palancas económicas.
Sin embargo, la realidad financiera del Barcelona siempre es un factor en su proceso de toma de decisiones. El club ya ha demostrado estar dispuesto a dar salida a jugadores del primer equipo si los beneficios económicos son significativos, como evidencian la marcha de Ferran Torres y los rumores que siguen rodeando el futuro de Alejandro Balde. Aunque Olmo es considerado actualmente intransferible, una oferta que alcanzara los 80 millones de euros obligaría inevitablemente a la directiva a debatir las ventajas de una venta.
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Definir un futuro en Múnich o en Cataluña
Se espera que el próximo mes de octubre sea un periodo decisivo para determinar el futuro a largo plazo de Olmo. Con partidos de máxima exigencia contra el Paris Saint-Germain en la Champions League y un Clásico crucial ante el Real Madrid en el horizonte, la cantidad de minutos que reciba Olmo será un indicador claro de su posición en la jerarquía de Flick. Si se encuentra en el banquillo en estos encuentros que pueden marcar la temporada, es probable que el ruido desde Múnich vaya a más. El Bayern espera una señal del entorno del jugador de que está abierto a regresar a Alemania, donde anteriormente disfrutó de cuatro años y medio exitosos en el RB Leipzig.
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