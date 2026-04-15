Según Transfermarkt, el entrenador del FCB, Vincent Kompany, llamó al centrocampista del Hannover 96 y mantuvo una intensa conversación telefónica. Se habló de las perspectivas de Aseko de tener minutos de juego regulares en el Bayern, que lo recuperará este verano para la Säbener Straße.
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¡Llamada de Vincent Kompany! La joven estrella de la segunda división podría tener una oportunidad en el FC Bayern Múnich
Es sabido que Kompany admira a Aseko y, en su primer semestre como técnico del Bayern, lo invitó a entrenar con el primer equipo. Según Transfermarkt, en su última llamada el belga elogió al joven de 20 años por su progresión en el 96.
Aseko llegó al Bayern en 2022 procedente del Hertha BSC y, en febrero de 2025, fue cedido al Hannover por año y medio. Tras unos meses de adaptación, el berlinés despegó con el equipo de Baja Sajonia al inicio de la presente temporada y se erigió como uno de los mejores jugadores de la categoría. En 29 partidos con el Hannover ha marcado tres goles y dado seis asistencias.
Aunque Hannover 96 ejerció su opción de compra, el Bayern activó de inmediato la de recompra. Por 1,5 millones de euros, Aseko volverá a Múnich la próxima temporada; su contrato con el FCB dura hasta 2028.
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¿Será Noel Aseko el sustituto de Goretzka en el FC Bayern de Múnich?
Desde hace semanas se ha mencionado a Aseko como opción interna del Bayern para reemplazar a Leon Goretzka. El veterano de 31 años dejará el FCB al terminar su contrato este verano, y en lugar de fichar a alguien de fuera, el Bayern podría cubrir la vacante en el centro del campo con Aseko, quien también puede jugar en la banda derecha y tendría buenas opciones de disfrutar de minutos en el club más laureado de Alemania.
No obstante, sus actuaciones con el Hannover han atraído el interés de otros clubes importantes. El 96 tendría opciones mínimas de recuperarlo, y solo si asciende. Otras alternativas resultan más atractivas: se menciona al Brighton & Hove Albion, el Villarreal y el Eintracht de Fráncfort.
Según Transfermarkt, Aseko no quiere otra cesión: aspira a quedarse en el Bayern o fichar por un proyecto ambicioso. Los esfuerzos de Kompany apuntan a que su futuro podría estar en el FCB.
Noel Aseko: sus estadísticas con el Hannover 96 esta temporada
Partidos
29
Goles
3
Asistencias
6
Tarjetas amarillas
7