Según Sky, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, llamó el sábado a Red Bull, empresa donde trabaja Klopp, para iniciar conversaciones. Se espera que pasen «unos días» hasta que la Federación Alemana de Fútbol y Red Bull lleguen a un acuerdo.
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Llamada de las altas esferas y reunión en Nueva York: la DFB apuesta fuerte por Jürgen Klopp, aunque un asunto molestó a Red Bull
La primera reunión entre la DFB, Klopp y su asesor, Marc Kosicke, se celebrará la próxima semana en Nueva York. El posible nuevo seleccionador alemán permanecerá allí hasta el final del Mundial, a mediados de julio, pues cubre el torneo como comentarista en MagentaTV.
En esa cadena, Klopp confirmó su interés en el cargo y las primeras conversaciones con la DFB. Según Sky, el anuncio público del contacto «no ha gustado a todo el mundo» en su actual empleador. De momento, el exentrenador del BVB y del Liverpool sigue bajo contrato con Red Bull hasta finales de 2029.
Klopp se mostró optimista al asegurar que Red Bull no bloqueará su fichaje como seleccionador. «Tengo que hablar con Oliver Mintzlaff, presidente del consejo de supervisión del RB Leipzig. Es mi jefe. Ya hemos intercambiado algunos mensajes. Supongo que no se opondrá. Estuve allí 19 meses; fue una etapa intensa. En el mejor de los casos, al final todos saldrán ganando. Red Bull debe salir airosa de esto», afirmó Klopp.
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Jürgen Klopp podría asumir el cargo: la DFB pagaría por primera vez una indemnización por fichar al nuevo seleccionador.
Para negociar con Klopp viajarán a EE. UU. el presidente de la DFB, Neuendorf, y sobre todo Hans-Joachim Watzke, presidente de la Bundesliga y vicepresidente de la DFB. Watzke, de 67 años y exdirector general del Borussia Dortmund, conoce bien a Klopp de su etapa juntos en el BVB.
Según Sky, podrían sumarse «representantes de alto rango de Red Bull». El gigante de las bebidas energéticas reiteraría su interés en fichar a Klopp, tal como anunció en el comunicado sobre Nagelsmann.
Klopp asumió la dirección de fútbol global de Red Bull a principios de 2025, seis meses después de dejar el Liverpool tras casi nueve temporadas, alegando falta de energía para el cargo. «Ahora ya he recargado las pilas. Así que estoy listo», afirmó en MagentaTV, señalando que ya tiene la energía para regresar al banquillo.
Su fichaje como seleccionador sería una novedad para la DFB. Nunca antes la DFB había pagado una indemnización por fichar a un seleccionador, pero ahora debería hacerlo por su contrato con Red Bull. No existe cláusula de rescisión para el cargo, como se especuló, y la federación tendría que pagar varios millones.
El primer gran torneo de Jürgen Klopp en un lugar muy especial
Pese a los obstáculos, se da por hecho que Klopp dirigirá la selección alemana tras el tercer Mundial fallido. Ya tras la dimisión de Joachim Löw tras la Eurocopa de 2021, así como tras el despido de Hansi Flick en septiembre de 2023, Klopp había sido considerado el principal candidato. Sin embargo, entonces su compromiso con el Liverpool se lo impidió.
El experto en fichajes Fabrizio Romano informó el domingo de que Klopp ya dio el visto bueno a la DFB, aunque aún se negocian la duración del contrato y las condiciones con Red Bull. En RB se baraja a Oliver Glasner como sucesor, pero todo indica que será el nuevo entrenador del Nottingham Forest.
Para Klopp sería especial: debutaría en la Euro 2028, en parte en Inglaterra —su segunda casa—, donde ya triunfó con el Liverpool. Se espera que su llegada devuelva la ilusión y el éxito a la selección alemana.
Nagelsmann, que reemplazó a Flick en septiembre de 2023, no logró enderezar el rumbo. Tras una Eurocopa 2024 en casa generalmente positiva, donde Alemania cayó en cuartos ante la futura campeona, España, su segundo gran torneo fue un fracaso. En el Mundial de Norteamérica, Alemania, que había liderado su grupo con un rendimiento irregular, cayó en dieciseisavos ante Paraguay en los penaltis.
Días después de la eliminación, la DFB suspendió a Nagelsmann y Klopp apareció como sucesor. Si asume, debutará el 24 de septiembre en la Liga de Naciones contra Países Bajos y tres días después recibirá a Grecia en Augsburgo.
¿Con Jürgen Klopp como seleccionador nacional? Los próximos partidos internacionales de Alemania
Fecha
Concurso
Partido
24 de septiembre
Liga de Naciones
Países Bajos contra Alemania
27 de septiembre
Liga de Naciones
Alemania vs. Grecia
1 de octubre
Liga de Naciones
Alemania vs. Serbia
4 de octubre
Liga de Naciones
Grecia vs. Alemania
13 de noviembre
Liga de Naciones
Serbia contra Alemania
16 de noviembre
Liga de Naciones
Alemania vs. Países Bajos
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