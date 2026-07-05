La primera reunión entre la DFB, Klopp y su asesor, Marc Kosicke, se celebrará la próxima semana en Nueva York. El posible nuevo seleccionador alemán permanecerá allí hasta el final del Mundial, a mediados de julio, pues cubre el torneo como comentarista en MagentaTV.

En esa cadena, Klopp confirmó su interés en el cargo y las primeras conversaciones con la DFB. Según Sky, el anuncio público del contacto «no ha gustado a todo el mundo» en su actual empleador. De momento, el exentrenador del BVB y del Liverpool sigue bajo contrato con Red Bull hasta finales de 2029.

Klopp se mostró optimista al asegurar que Red Bull no bloqueará su fichaje como seleccionador. «Tengo que hablar con Oliver Mintzlaff, presidente del consejo de supervisión del RB Leipzig. Es mi jefe. Ya hemos intercambiado algunos mensajes. Supongo que no se opondrá. Estuve allí 19 meses; fue una etapa intensa. En el mejor de los casos, al final todos saldrán ganando. Red Bull debe salir airosa de esto», afirmó Klopp.