El Barcelona ha descartado fichar a Rashford tras no ejercer la opción de compra de 30 millones antes del plazo del lunes. El club azulgrana destinará sus limitados recursos a otros objetivos, lo que deja al delantero en el aire sobre su futuro inmediato.

De momento, el jugador regresará al Manchester United el mes que viene, aunque su futuro a largo plazo en Old Trafford sigue incierto.

No se descarta un nuevo interés del Barça, y otros clubes europeos siguen atentos, pero se espera que el United solo considere ofertas definitivas por el jugador de 28 años, no más cesiones.







