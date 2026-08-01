Según se informa, el asesor de fútbol del PSG, Luis Campos, está presionando con fuerza para cerrar el fichaje de Godts con el objetivo de encajarlo en el proyecto a largo plazo del entrenador Luis Enrique. Se entiende que el propio jugador está abierto a un traspaso a París, pese a la feroz competencia por un puesto en ataque.

Sin embargo, el director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, reforzó públicamente la postura del club neerlandés en una entrevista con De Telegraaf. Dijo: "Al final, jugadores como Godts se irán, pero solo en el momento adecuado y por el precio adecuado".

Cruyff reiteró además la determinación del gigante de Ámsterdam de retener a su joven talento, y añadió: "Queremos mantenerlo en Ámsterdam al menos un año más. No está en venta y, por lo demás, es muy difícil ficharlo".