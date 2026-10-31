Hay noches excepcionales bajo los focos de Anfield en las que la ortodoxia táctica se desvanece y da paso a un espectáculo puro e imprevisible. En abril de 2009, con la lucha por el título de la Premier League en su punto de máxima tensión, 44.424 espectadores presenciaron un duelo de ocho goles que desafió toda lógica defensiva. Ante la mirada desde la grada de los copropietarios del Liverpool, Tom Hicks y George Gillett, dos de los grandes del fútbol inglés intercambiaron golpes hasta que ninguno de los dos pudo mantenerse en pie.
Liverpool vs. Arsenal, un partido para el recuerdo: Andrey Arshavin marca cuatro goles en el empate 4-4 en Anfield
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El asedio de Anfield y el giro ruso
Sin su capitán y referente Steven Gerrard, el equipo de Benitez salió con una intensidad feroz y encerró a los visitantes de Arsene Wenger en su propio campo. Liderados por un Torres incansable, los locales sitiaron la portería, pero se toparon con un obstáculo inesperado: Lukasz Fabianski. Muy criticado tras la derrota en las semifinales de la FA Cup apenas unos días antes, el guardameta polaco firmó una primera parte inspirada. Detuvo dos remates de Torres y desvió con la mano un potente disparo de Benayoun.
Sin embargo, el fútbol rara vez premia el dominio si no va acompañado de contundencia. A nueve minutos del descanso, Javier Mascherano perdió el balón y Samir Nasri y Cesc Fabregas abrieron la defensa local para que Arshavin marcara con un remate que golpeó la parte inferior del larguero. Impulsado por el estruendo de la grada Kop tras el descanso, el Liverpool dio la vuelta al marcador en once minutos. Dirk Kuyt sirvió dos asistencias: primero centró para que Torres marcara de cabeza en el minuto 49 y después encontró a Benayoun en el segundo palo, donde este remató con valentía en parábola y superó a Fabianski.
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Furia de cuatro goles y salvación en el tiempo de descuento
Cuando Anfield ya olía la victoria, el talentoso Arshavin se convirtió en su pesadilla con dos goles en un intervalo de tres minutos mediada la segunda parte. En el minuto 67, el ruso le robó el balón a un dubitativo Alvaro Arbeloa y batió a Pepe Reina con un espectacular disparo desde unos 18 metros. Después aprovechó un despeje defectuoso de Fabio Aurelio para marcar el tercero del Arsenal. Pero el caos apenas dio tregua: menos de dos minutos después, Torres se revolvió con rapidez para empatar de nuevo, y solo un despeje de Kieran Gibbs sobre la línea de gol impidió que el español firmara un triplete.
Con el tiempo a punto de agotarse, el Liverpool se lanzó al ataque sin reservas y recibió un golpe a la contra. Tras un córner a favor de los locales en el minuto 90, el suplente Theo Walcott encabezó un fulgurante contraataque y dejó el balón a Arshavin para que marcara con contundencia su cuarto gol. La derrota parecía inevitable hasta bien entrados los cinco frenéticos minutos de descuento, cuando Benayoun logró empujar el balón a la red entre una multitud de jugadores en el área para rescatar un empate 4-4. Después, el árbitro Howard Webb desoyó una última reclamación por mano de Abou Diaby.
- AFP
Una ovación en pie y un sueño que se desvanece
Cuando sonó el pitido final, los jugadores, exhaustos, se retiraron entre una ovación en pie más que merecida. No fue un partido del gusto de entrenadores ni estrategas, plagado como estuvo de errores defensivos, pero para cualquier amante del fútbol resultó un espectáculo magnífico, elevado por un talento extraordinario.
Para el Liverpool, sin embargo, el alivio del empate tardío ocultaba una amarga realidad. Aunque el punto obtenido le permitió superar al Manchester United por diferencia de goles, los vigentes campeones de Sir Alex Ferguson tenían dos partidos menos disputados. En una noche en la que Anfield necesitaba sangre fría y control, solo encontró un caos glorioso, y las aspiraciones del Liverpool al título quedaron maltrechas por la exhibición de Arshavin, autor de cuatro goles.
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