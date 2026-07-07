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Liverpool quiere fichar a la joven promesa mexicana Gilberto Mora, pero compite con otros grandes clubes europeos, incluido el Real Madrid
El Liverpool se pone en contacto con Mora
Según TEAMtalk, Liverpool sigue de cerca a Mora y ya ha mantenido contactos preliminares para conocer sus condiciones y deseos. El joven mexicano brilló en el Mundial, donde ayudó a su selección a llegar a octavos de final antes de perder 3-2 contra Inglaterra.
A sus 17 años, ha mostrado gran visión de juego y habilidad técnica en 12 partidos con México, con una asistencia.
- AFP
Estadísticas impresionantes y versatilidad en el centro del campo
Mora destaca por su palmarés nacional y su gran versatilidad. En 53 partidos con el primer equipo de Tijuana ha marcado 10 goles, lo que demuestra su olfato de gol. Además, su flexibilidad táctica le permite jugar en varias posiciones.
Suele actuar como centrocampista izquierdo u ofensivo central, pero también rinde en las bandas o más atrás en el centro del campo. Esta polivalencia brinda gran flexibilidad táctica a cualquier entrenador.
Competencia en peso pesado y postura unida
Liverpool presiona para fichar a Mora, pero encuentra obstáculos. El Real Madrid, que sigue al jugador desde hace tiempo, es su prioridad; incluso intercambió camisetas con Jude Bellingham tras el partido en el Estadio Azteca. Barcelona, Manchester City, Chelsea y Arsenal también lo siguen, mientras que Manchester United se ha retirado tras seis meses de seguimiento, desanimado por el coste y la competencia. Su valoración supera los 40 millones de euros (34 millones de libras/46 millones de dólares), reflejo de su rápido ascenso.
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¿Qué le depara el futuro a Mora?
Aunque hay mucho interés, la normativa internacional impide un traspaso inmediato. Según la FIFA, Mora no podrá fichar por un club extranjero hasta cumplir 18 años en octubre. Para protegerse, Tijuana le ha hecho firmar una ampliación de contrato hasta 2029. Tras el Mundial, se esperan ofertas oficiales en las próximas semanas. De momento se centra en sus compromisos nacionales, pero su fichaje por un equipo europeo parece inevitable.
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