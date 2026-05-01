AFP
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Liverpool podría esperar dos años más para ver a Florian Wirtz en su mejor nivel, según Arne Slot, quien destaca «la belleza» del fichaje de 116 millones de libras
Slot confía en que Wirtz seguirá mejorando
Slot confía en que Wirtz siga brillando ante los rivales más fuertes de la Premier League, aunque cree que el mediapunta aún no ha alcanzado su mejor nivel. El internacional alemán, fichaje millonario del Liverpool, sigue siendo uno de los talentos más valorados de Europa.
El técnico destacó su rápido progreso en estos primeros meses, pero recordó que aún puede mejorar físicamente y tácticamente para llegar a su mejor versión.
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Slot habla sobre la evolución de Wirtz y las preocupaciones por las lesiones
Slot está convencido de que Wirtz mejorará a medida que se acerque a los 25 años y destacó su evolución desde su llegada el verano pasado.
«No solo lo espero, estoy 100 % seguro de que dará la talla [contra los seis mejores equipos]», declaró a los periodistas. «Ahora jugamos contra tres de ellos, así que hay oportunidades, pero su evolución en estos diez meses es clara y evidente. En el minuto 93 contra el Palace, ganó un saque de banda y lo mandó al ángulo superior. Hace ocho meses no estaba convencido de que pudiera hacerlo».
«Su mejora —ya era un jugador de élite— ha sido evidente y seguirá. El domingo cumple 23 años; los futbolistas alcanzan su pico a los 25 o 26, así que solo puede crecer. Eso demuestra la calidad de nuestros fichajes».
El Liverpool busca mejorar pese a su racha de victorias
El Liverpool llega al partido contra el Manchester United con tres victorias seguidas en la Premier League, pero Slot cree que aún pueden mejorar.
«No estamos al nivel que espero, podemos hacerlo mejor», admitió Slot. «Las tres victorias me animan, pero no han sido nuestras mejores actuaciones; podemos jugar mucho mejor, y ya lo hemos demostrado en otros partidos».
«Este equipo puede dar mucho más, aunque ayudaría tener a todos disponibles de vez en cuando. Ahora jugamos solo una vez a la semana; preferiría una semifinal de Champions entre semana, pero los que juegan sin pausa están más descansados. Podemos hacerlo mucho mejor».
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Un partido clave para la UCL contra el United.
El Liverpool se juega ante los Red Devils un partido clave de la Premier League que puede definir su acceso a la Liga de Campeones. Con la temporada en su recta final, cada resultado marcará su posición final en la tabla.