Getty Images Sport
Traducido por
¿Liverpool o Arsenal? Bradley Barcola es la prioridad de uno de los grandes de la Premier League, y el delantero del PSG podría recibir una oferta millonaria
La batalla por la Premier League en Barcola
Liverpool y Arsenal siguen de cerca a Barcola, joven delantero francés de 21 años que destaca en la Ligue 1 por su velocidad y habilidad.
Aunque negociar con el PSG es complejo, la Premier League resulta muy atractiva. Según Fabrizio Romano en YouTube, uno de los grandes de Inglaterra ya lo considera prioridad y podría presentar una oferta formal pronto, mientras los clubes buscan reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.
- AFP
El Arsenal vigila la situación como opción secundaria.
El Arsenal sigue interesado en el jugador de 21 años, pero su fichaje depende de otros movimientos en el mercado.
Mikel Arteta quiere reforzar las bandas, pero los Gunners tienen otras prioridades. El interés por el jugador del PSG persiste como plan B.
De momento se centran en otros objetivos, pero no descartan a Barcola: podrían ficharlo si fallan en su intento por contratar a Morgan Rogers u otros jugadores nacionales. Si esos planes fracasan, volverían al mercado francés con una oferta fuerte para poner a prueba la resistencia del PSG.
La búsqueda de nuevos fichajes por parte del Liverpool
El Liverpool, ya en una nueva era tras la llegada de Andoni Iraola, lucha por el título y busca renovar su ataque. La habilidad de Barcola para el uno contra uno encaja con la intensidad de Anfield.
Ante los rumores sobre el futuro de sus estrellas, fichar a Barcola sería una declaración de intenciones. El club suele apostar por jóvenes con gran potencial, y el francés encaja a la perfección.
- Getty Images Sport
El PSG cambia de postura respecto a la condición de «intocable»
El giro más significativo en esta saga de fichajes es el cambio de postura del Parc des Princes. Antes, un jugador con el potencial de Barcola era intocable, pero el actual proyecto del PSG muestra más flexibilidad para renovar la plantilla y garantizar la sostenibilidad financiera. La directiva sigue valorando al jugador, aunque ya no lo considera intransferible como antes.
El precio seguirá siendo un escollo, pues el campeón francés pedirá una cifra acorde a su potencial y contrato. Se espera una suma elevada para que el PSG considere la venta este verano.
Liverpool y Arsenal tienen la capacidad financiera para asumir el fichaje, así que la segunda parte del mercado podría vivir una pugna frenética por el extremo tras su participación en el Mundial.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias