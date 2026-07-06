¿Liverpool o Arsenal? Bradley Barcola es la prioridad de uno de los grandes de la Premier League, y el delantero del PSG podría recibir una oferta millonaria

El Arsenal sigue interesado en el jugador de 21 años, pero su fichaje depende de otros movimientos en el mercado.

Mikel Arteta quiere reforzar las bandas, pero los Gunners tienen otras prioridades. El interés por el jugador del PSG persiste como plan B.

De momento se centran en otros objetivos, pero no descartan a Barcola: podrían ficharlo si fallan en su intento por contratar a Morgan Rogers u otros jugadores nacionales. Si esos planes fracasan, volverían al mercado francés con una oferta fuerte para poner a prueba la resistencia del PSG.