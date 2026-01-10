Liverpool ficha a joven defensor en un acuerdo de £1 millón del club propiedad del exdelantero del Chelsea, Demba Ba

Liverpool ha fichado al defensa central de 18 años en un acuerdo por un valor informado de £1 millón. Una tarifa relativamente insignificante para los Reds, Ndiaye se unirá al equipo sub-21 de Page y esperará causar un impacto, antes de potencialmente pasar al equipo senior.

En un comunicado, Liverpool dijo: "Liverpool ha completado el fichaje del defensor Mor Talla Ndiaye, sujeto a la autorización internacional.

"El defensa central juvenil de Senegal, que cumplió 18 años a principios de este mes, se une a las filas del U21 de los Reds desde el Amitie FC en su tierra natal.

"Ndiaye representó a su país en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en noviembre, haciendo cuatro apariciones mientras alcanzaban las etapas eliminatorias.

"También ha jugado para Senegal en el nivel Sub-18."