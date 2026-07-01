El Liverpool ha anunciado el fichaje del defensa Jeremy Jacquet, procedente del Rennes, con un contrato a largo plazo, a la espera de la autorización internacional. El acuerdo para su traspaso a Anfield se cerró a principios de año y se formalizará en los próximos días.
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Liverpool confirma el fichaje de Jeremy Jacquet por 60 millones de libras
TITULAR DEL RENNES
Jacquet, de 21 años, llega a Anfield tras formarse en las categorías inferiores del Rennes y jugar 33 partidos con el primer equipo. Veintiuna corresponden a la temporada 2025-26, que terminó anticipadamente por una lesión de hombro sufrida en febrero. Jacquet, internacional sub-21 con Francia, también jugó 24 partidos con el Clermont Foot, donde estuvo cedido.
EL CLUB DE MIS SUEÑOS
Este es el comentario publicado en la página web oficial de losReds: «Un club como el Liverpool es un gran sueño para mí. Estoy encantado. Cuando veo las instalaciones, me imagino aquí. Me siento a gusto y estoy deseando empezar».
¿CUÁNTO HA COSTADO?
Jacquet fue fichado en febrero de 2026 de forma definitiva por 55 millones de libras más 5 en bonificaciones.