Getty Images Sport
Traducido por
Liverpool, Chelsea y la Juventus se unen al Manchester United en la batalla por el fichaje invernal de la estrella del Crystal Palace
El Manchester United lidera la carrera por Mitchell
El Manchester United lidera actualmente la carrera por fichar a Mitchell, según un informe del periodista Ekrem Konur. El lateral izquierdo ha entrado en una fase complicada con el Crystal Palace, ya que las conversaciones para la ampliación de su contrato se han estancado.
Ante el riesgo de perder a Mitchell como agente libre si no se alcanza un acuerdo, el Crystal Palace estaría dispuesto a considerar ofertas de entre 20 y 25 millones de libras cuando se abra el mercado de fichajes en enero. El Manchester United busca con urgencia una mayor estabilidad en el costado izquierdo de su defensa y ve a Mitchell como el candidato ideal para resolver sus problemas persistentes.
- Getty Images Sport
Liverpool, Chelsea y Juventus se unen a la batalla
Mientras el Manchester United aprieta con fuerza para cerrar el traspaso, se enfrenta a una dura competencia de otros grandes de Europa. El Liverpool ha identificado a Mitchell como un jugador que aportaría una valiosa experiencia en la Premier League y ofrecería una excelente profundidad en el lateral izquierdo.
El Chelsea también está analizando de cerca la situación, al considerar que la posible operación de 25 millones de libras es una forma rentable de reforzar su plantilla sin gastar cantidades exorbitantes.
El interés va más allá de Inglaterra, ya que la Juventus, gigante italiano, ha preguntado por la disponibilidad de Mitchell mientras busca añadir opciones defensivas versátiles a su zaga para la segunda mitad de la temporada.
Mitchell brilla en el Crystal Palace esta temporada
Mitchell se ha consolidado como una figura crucial en el Crystal Palace desde que salió de su cantera, con 250 partidos disputados, ocho goles y 18 asistencias. Ya ha disfrutado de un enorme éxito con el club, al ayudarle a ganar la FA Cup en 2025, seguida de la Conference League y la Supercopa de Inglaterra en la temporada 2025/26. Hasta ahora, en esta campaña, Mitchell ha jugado cinco partidos de la Premier League y ha marcado dos goles. Su capacidad para defender en situaciones de uno contra uno y apoyar los ataques le convierte en un perfil muy atractivo para los equipos que juegan la Champions League.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al defensa inglés?
Las negociaciones formales entre los clubes interesados y el Crystal Palace aún no han comenzado, pero se espera que lleguen ofertas oficiales en enero. El Crystal Palace todavía espera acordar un nuevo contrato, pero el atractivo de jugar la Liga de Campeones podría convencer a Mitchell de marcharse. Si se produce un traspaso, es probable que el Crystal Palace exija primas por rendimiento y una cláusula de futura venta.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias