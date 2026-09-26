El Manchester United lidera actualmente la carrera por fichar a Mitchell, según un informe del periodista Ekrem Konur. El lateral izquierdo ha entrado en una fase complicada con el Crystal Palace, ya que las conversaciones para la ampliación de su contrato se han estancado.

Ante el riesgo de perder a Mitchell como agente libre si no se alcanza un acuerdo, el Crystal Palace estaría dispuesto a considerar ofertas de entre 20 y 25 millones de libras cuando se abra el mercado de fichajes en enero. El Manchester United busca con urgencia una mayor estabilidad en el costado izquierdo de su defensa y ve a Mitchell como el candidato ideal para resolver sus problemas persistentes.