Getty Images Sport
Liverpool afronta un cara a cara clave con el agente de Mohamed Salah en la Copa Africana de Naciones
- Getty Images Sport
Slot asegura que todas las partes han pasado página tras el arrebato de Salah
Salah fue posteriormente excluido de la convocatoria del Liverpool para el duelo de Liga de Campeones ante el Inter de Milán, encuentro que los Reds ganaron 1-0 gracias a un penalti tardío de Dominik Szoboszlai. No obstante, el delantero de 33 años regresó al equipo en la victoria 2-0 frente al Brighton tras disculparse por sus declaraciones posteriores al empate en Elland Road, y desde el banquillo aportó la asistencia para el segundo gol de Hugo Ekitike.
Después del triunfo ante el Brighton, el técnico Arne Slot aseguró que el episodio de Leeds ya había quedado atrás. “Lo dije la semana pasada: las acciones hablan más que las palabras”, afirmó Slot. “Ya lo hemos superado. Estuvo en la convocatoria y fue el primer cambio que hice. Ahora tiene la AFCON y disputará partidos importantes, así que es justo que toda la atención esté puesta en ellos [Egipto]”.
La victoria ante el Brighton fue la última aparición de Salah con el Liverpool antes de incorporarse a la selección egipcia para la Copa Africana de Naciones. Para muchos, esa participación fue vista como una posible despedida del exjugador de la Roma, con una salida en enero que parecía estar sobre la mesa.
Sin embargo, con Alexander Isak ahora descartado para el futuro inmediato, todo apunta a que Salah permanecerá en Anfield hasta el final de la temporada, aunque el Liverpool podría verse privado de uno de sus referentes hasta mediados de enero si Egipto —como algunos prevén— llega hasta las instancias finales del torneo en Marruecos.
'Salah es bienvenido en la Liga Saudí'
Salah volvió a ser el héroe de Egipto en su debut ante Zimbabue, al marcar el gol decisivo en una remontada que terminó con triunfo agónico por 2-1 para los Faraones. Mientras el atacante se concentra en lo que ocurre dentro del campo, en Liverpool se espera que los asuntos fuera de él queden en manos de la directiva.
Según Daily Mail, el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, estaría preparado para mantener un cara a cara con el agente de Salah, Ramy Abbas, aprovechando que el jugador se encuentra concentrado con la selección egipcia. El nombre del delantero ha sido vinculado con fuerza a un posible traspaso a la Saudi Pro League en 2026, ya sea durante el mercado de enero o en verano.
Ese interés quedó refrendado a principios de mes por el director ejecutivo de la Saudi Pro League, Omar Mugharbel, quien en el World Football Summit reconoció que varios clubes saudíes siguen de cerca al jugador de los Reds. “Mohamed Salah es bienvenido en la liga saudí, pero son los clubes los que negocian con los futbolistas. Sin duda, Salah es uno de los objetivos”, afirmó Mugharbel.
- AFP
La lesión de Isak complica el traslado de Salah en enero
La previsión ahora es que Salah continúe en el Liverpool hasta el final de la temporada, después de que el club confirmara que Alexander Isak sufrió una fractura de tobillo en la victoria 2-1 del sábado ante el Tottenham. Isak, que sustituyó a Conor Bradley al descanso en el Tottenham Hotspur Stadium, había marcado apenas diez minutos después de la reanudación, superando a Guglielmo Vicario para anotar su segundo gol de liga desde su llegada, por una cifra elevada, procedente del Newcastle en el último día del mercado de fichajes de septiembre.
Sin embargo, al intentar el defensor de los Spurs Micky van de Ven bloquear el disparo, la pierna de apoyo de Isak se dobló de forma aparatosa. Tras recibir atención médica sobre el césped, el delantero sueco tuvo que abandonar el campo asistido por el cuerpo médico del club. El entrenador del Liverpool, Arne Slot, calificó de “temeraria” la acción de Van de Ven que derivó en una intervención quirúrgica para Isak a comienzos de esta semana.
“Será una lesión larga, de un par de meses. Es una gran decepción para él y, en consecuencia, también para nosotros”, explicó Slot.
“Para mí, fue una entrada imprudente. He hablado mucho de la de Xavi Simons —que fue expulsado por arrastrar los tacos por la pantorrilla de Virgil van Dijk— y esa acción me pareció completamente involuntaria”, añadió.
“No creo que una entrada así provoque una lesión grave. Pero la de Van de Ven, si la haces diez veces, en las diez existe una posibilidad muy alta de que el jugador sufra una lesión seria”.
'Destrozado por estar fuera un tiempo'
Tras pasar por el quirófano, Isak recurrió a las redes sociales para agradecer el apoyo recibido. En un mensaje publicado en Instagram, escribió: “Desolado por tener que estar fuera durante un tiempo. Es momento de recuperarme y apoyar desde la banda. Trabajaré duro para volver lo antes posible. Gracias a todos los Reds y a todos los demás por los mensajes de ánimo; no pasan desapercibidos”.
La victoria 2-1 del Liverpool en casa del Tottenham amplió su racha invicta a seis partidos, con tres triunfos consecutivos en todas las competiciones. El equipo de Arne Slot afrontará con confianza su próximo compromiso, cuando reciba este fin de semana al Wolves, colista de la Premier League.
Anuncios