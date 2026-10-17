El central del Liverpool Jeremy Jacquet ha instado a su equipo a afrontar la exigencia física que le espera el sábado ante el Brentford. El equipo de Andoni Iraola viajará al Gtech Community Stadium con el objetivo de retomar el rumbo en la Premier League tras perder ante el Manchester City en su último partido.

El jugador de 21 años ha sido titular en los seis partidos de liga disputados por el Liverpool en la temporada 2026-27 desde su llegada este verano procedente del Stade Rennais.

Tras recuperarse con una victoria entre semana ante el LASK en la Champions League, Jacquet insiste en que la plantilla debe repetir ahora ese nivel en la competición doméstica.