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¿Listo para el Mundial? La leyenda mexicana Jared Borgetti explica las dificultades de Santiago Giménez en el AC Milan: una temporada sin goles en la Serie A lleva al delantero, que no está en su mejor momento, a un gran torneo
Las lesiones han lastrado la trayectoria de Giménez en Italia
Giménez fichó por el San Siro en febrero de 2025 tras brillar en el Feyenoord: marcó 65 goles en 105 partidos y superó los 20 tantos en cada una de sus dos temporadas completas en De Kuip.
Los grandes clubes europeos se fijaron en él, pero rechazó la Premier League. Escogió el Milan porque lo admiraba de niño.
En su primera mitad de temporada marcó seis goles, pero nunca convenció del todo; se achacó a la adaptación.
Las lesiones le marginaron cinco meses en su primera temporada completa y, sin ritmo ni confianza, marcó solo un gol en la Coppa Italia. Ahora, con la salida de Massimiliano Allegri y las dudas sobre varios veteranos, se habla de otro traspaso para Giménez.
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Una leyenda del fútbol mexicano analiza las dificultades de Giménez en el AC Milan
Al preguntarle si un nuevo comienzo le vendría bien, el exjugador mexicano Borgetti —segundo máximo goleador de su país— declaró a GOAL para 10bet: «Por desgracia, el fichaje por Italia no ha sido un buen año para Santiago, pero no se debe únicamente al jugador o a sus problemas. Su lesión le ha impedido ser regular, pelear por un puesto en el once y mostrar el nivel que tuvo en los Países Bajos.
«El Milan en su conjunto no ha rendido bien, y cuando un equipo no juega bien, ningún jugador puede destacar. Decir que alguien ha brillado esta temporada sería exagerar, así que el equipo tampoco le ha ayudado.
«Es un jugador que necesita que el equipo juegue bien, que el sistema se adapte a su estilo, para tener oportunidades de gol y generar ocasiones. El bajón de forma se debe en parte a él, en parte al equipo y, obviamente, el ambiente también afecta a su rendimiento individual».
Giménez confía en brillar en el Mundial 2026.
Giménez mantiene el optimismo y cree que puede triunfar en Milán, donde la exigente afición aún no se ha vuelto contra él con la misma fuerza que con otros.
Así lo contó a Billboard Italia: «Soy hincha del Milan desde niño, así que jugar en ese estadio que solo veía por TV significa mucho. La afición me recibió con cariño y, aunque aún no he rendido como quiero, siguen animándome y confiando en mí. Como una familia».
Un buen papel en el Mundial de 2026 lo devolvería a San Siro listo para afrontar los retos que aún le esperan, y está decidido a dar lo mejor de sí en el mayor escenario deportivo.
Sobre jugar en México el torneo estrella de la FIFA, Giménez añadió: «Cuando vistes la camiseta de la selección, representas a todo un país, así que tienes una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es algo maravilloso. Sé que México, con su gente, es muy fuerte en casa. Estoy convencido de que será un gran Mundial. ¡México ganará y yo seré el máximo goleador!».
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México se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de 2026
México, con Giménez posiblemente en la delantera, jugará el partido inaugural del Mundial 2026. El jueves se medirá a Sudáfrica en el Estadio Azteca, arranque de la lucha por la gloria mundial.
Después se medirá a Corea del Sur y a la República Checa en el Grupo A, con la meta de que Giménez aporte para avanzar a las eliminatorias y, de regreso en Milán, callar a los escépticos y cumplir su contrato hasta 2029.