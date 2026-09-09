No hay italianas entre las 30 candidatas al Balón de Oro. El año pasado figuraban en la lista Cristiana Girelli, que terminó 16.ª, y Sofia Cantore, 24.ª. Hace dos años, Manuela Giugliano, la primera italiana de la historia nominada al premio más prestigioso, había terminado en el 27.º puesto. La única «italiana» de club presente entre las candidatas es la delantera belga Tessa Wullaert, que milita en el Como.
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Lista de candidatas al Balón de Oro femenino 2026: no hay italianas, también ausente Aitana Bonmatì
NO ESTÁ AITANA BONMATÍ
Entre las candidatas al Balón de Oro femenino, en cambio, no está la vigente campeona Aitana Bonmatí, del Barcelona, la única futbolista que ha ganado al menos tres Balones de Oro consecutivos, junto con Michel Platini (de 1982 a 1984) y el propio Messi (de 2009 a 2012). En noviembre se rompió la pierna y por ello se perdió gran parte de la temporada.
LA LISTA DE LAS CANDIDATAS
Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes)
Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona)
Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich)
Mariona Caldentey (España, Arsenal)
Scarlett Camberos (México, Club América)
Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City)
Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
Cata Coll (España, Barcelona)
Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City)
Patri Guijarro (España, Barcelona)
Pernille Harder (Dinamarca, Bayern Múnich)
Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)
Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC)
Mapi León (España, Barcelona/London City Lionesses)
Lorena (Brasil, Kansas City Current)
Melvine Malard (Francia, Manchester United/Chelsea)
Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage/Chelsea)
Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City)
Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
Clàudia Pina (España, Barcelona)
Alexia Putellas (España, Barcelona/London City Lionesses)
Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes)
Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)
Momoko Tanikawa (Japón, Bayern Múnich)
Caroline Weir (Escocia, Real Madrid/OL Lyonnes)
Tessa Wullaert (Bélgica, Inter/Como)
CEREMONIA EN LONDRES
La ceremonia del Balón de Oro será el 26 de octubre y este año se celebrará por primera vez en Londres en lugar de París. El premio está gestionado por la revista deportiva francesa France Football, pero con motivo del 70º aniversario del galardón se ha decidido homenajear al ganador de la primera edición de 1956, el futbolista inglés Stanley Matthews, organizando la ceremonia en Inglaterra.
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