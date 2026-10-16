La polémica tiene su origen en la entrevista sin filtros que concedió Martinez tras la dura derrota en la Champions League ante el Atlético de Madrid. Visiblemente frustrado, el defensa no se mordió la lengua al valorar la situación actual de la plantilla y la falta de fichajes en verano. Señaló directamente a los responsables de las decisiones del club por no haber aprovechado la base construida durante la temporada anterior y sugirió que al equipo actual le faltaba la profundidad de plantilla necesaria para competir con la élite europea.

«Todo el mundo sabe que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con gran intensidad. La frustración por la derrota me llevó a expresar cómo me sentía en un momento y un lugar que quizá no eran los adecuados, y por eso quiero pedir disculpas. Nuestro club está en su mejor momento cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en aquel momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: lograr los éxitos que este club y sus aficionados merecen», añadió en su comunicado.