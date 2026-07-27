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Lisandro Martínez explica por qué la selección argentina dio la espalda a la entrega del trofeo del Mundial de España y desmiente las acusaciones de «arrogancia»
Martínez defiende la actuación de Argentina
Martínez respondió con firmeza a las críticas contra Argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey. El defensa del Manchester United asegura que las imágenes virales de su equipo de espaldas al podio no fueron un desprecio, sino un gesto hacia los hinchas que viajaron.
- AFP
Respeto hacia los aficionados
La foto de la selección argentina de espaldas al podio en el MetLife Stadium se hizo viral y muchos criticaron al equipo de Lionel Scaloni por “falto de clase”. Sin embargo, Martínez aseguró que los televidentes malinterpretaron el gesto.
«La imagen en la que aparecemos de espaldas a la cámara se debió a que nos quedamos cantando con nuestros aficionados», aclaró el defensa. «Fue una muestra de respeto hacia la afición argentina, no podíamos irnos. Tras la final, saludamos a todos los jugadores españoles y al cuerpo técnico».
Martínez rechaza las acusaciones de «arrogancia»
La polémica sobre la conducta de Argentina creció tras varios enfrentamientos después del partido. Leandro Paredes se peleó con Gavi y Eric García en el campo, y el segundo entrenador, Roberto Ayala, discutió con Dani Olmo, lo que aumentó el escrutinio tras la final. Sin embargo, Martínez rechazó las críticas y afirmó que muchas reacciones eran infundadas.
«Tengo sentimientos encontrados. Me molesta que nos odien sin motivo. Dicen que somos arrogantes, pero eso habla más de ellos que de nosotros. Siempre respetamos a nuestros rivales», añadió Martínez.
- (C)Getty Images
Scaloni sigue confiando en su plantilla
A pesar de las críticas a Argentina tras la final, Scaloni defendió a sus jugadores y afirmó que habían dado un buen ejemplo a pesar de la derrota. El seleccionador elogió su actitud y afirmó que habían afrontado la decepción con dignidad.
Tras el partido, declaró: «Aceptamos la derrota, dimos todo en el campo y, aunque llegamos a un momento crucial, nuestro esfuerzo es un ejemplo para el país. Se pierde y hay que levantarse. Hoy demostramos que sabemos perder».
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