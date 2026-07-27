Lisandro Martínez explica por qué la selección argentina dio la espalda a la entrega del trofeo del Mundial de España y desmiente las acusaciones de «arrogancia»

La foto de la selección argentina de espaldas al podio en el MetLife Stadium se hizo viral y muchos criticaron al equipo de Lionel Scaloni por “falto de clase”. Sin embargo, Martínez aseguró que los televidentes malinterpretaron el gesto.

«La imagen en la que aparecemos de espaldas a la cámara se debió a que nos quedamos cantando con nuestros aficionados», aclaró el defensa. «Fue una muestra de respeto hacia la afición argentina, no podíamos irnos. Tras la final, saludamos a todos los jugadores españoles y al cuerpo técnico».



