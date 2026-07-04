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Lisandro Martínez, defensa central del Manchester United y de la selección argentina, se plantea RETIRARSE tras una racha de lesiones
Los campeones defensores se salvan de una sorpresa
Argentina evitó una sorpresa al ganar 3-2 en prórroga a Cabo Verde en Miami. Martínez, autor de un gol y una asistencia, fue clave. El jugador de 28 años había estado al borde de retirarse tras romperse el ligamento cruzado anterior en un partido de la Premier League contra el Crystal Palace.
- AFP
Un defensa, con lágrimas en los ojos, reflexiona sobre su trayectoria
El defensa central se emocionó tras el pitido final en Florida al recordar su dura rehabilitación. Admitió que el nacimiento de su hija le dio fuerzas cuando pensaba en retirarse.
Martínez declaró: «Empiezo a pensar en mi lesión y se me saltan las lágrimas. Ni siquiera sé en qué punto estoy. Si mi hija no hubiera nacido justo cuando me lesioné, no sé si hoy estaría aquí jugando, y hoy he marcado un gol en un Mundial».
El apoyo familiar impulsó su remontada.
La pareja del defensa, Muri López Benítez, ya explicó cómo la llegada de su hija, Aurora, fue su principal motivación durante la recuperación. Este hito familiar le dio la estabilidad para volver a la competición.
En una publicación en redes sociales a principios de este año, Martínez y su pareja dijeron: «¡Qué transformadora fue tu llegada a nuestras vidas, Aurora! Desde el momento en que supimos que existías, todo cobró otro significado, uno más profundo… ¡Esperar para tenerte en nuestros brazos fue maravilloso!
Te cuidamos tanto que también nos cuidamos a nosotros. No solo fue comida y ejercicio, sino palabras, calma, amor, conciencia y la capacidad de disfrutar cada segundo. Cuando tú estuviste lista, ¡nosotros también! Fue mágico.
«Nos anclaste al presente. Cada día parecía infinito y el tiempo se midió en momentos del corazón».
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Se avecina un emocionante partido de eliminatoria
Argentina debe corregir su defensa antes de enfrentar a Egipto en octavos el martes. El equipo de Lionel Scaloni lució vulnerable ante Cabo Verde, así que Martínez deberá mantener su precisión y calma. La disciplina de Egipto, que avanzó tras una tanda de penaltis, pondrá a prueba la capacidad de los campeones para defender su título.
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