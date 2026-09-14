El central argentino estaba furioso por la decisión del VAR que permitió que se concediera el gol de la victoria del City en el minuto 60. Argumentó que el movimiento de Fernandez en posición de fuera de juego alteró claramente la línea defensiva antes de que Haaland enviara el balón al fondo de la red.

Hablando con ESPNdespués del pitido final, Martinez afirmó: "Está más que claro, todo el mundo lo vio. El gol de Haaland estuvo claramente influido por la jugada, porque yo le seguí y eso dejó a Haaland sin marca a nuestra espalda. Pero está bien, acabamos de empezar y ellos ya tienen mucho que resolver".

El jugador de 28 años intentó en un primer momento contener su frustración para evitar posibles sanciones disciplinarias de la Football Association (FA). Sin embargo, aun así condenó con dureza el nivel del árbitro Michael Oliver y de los oficiales del VAR en la máxima categoría del fútbol inglés.

"Los árbitros aquí... no puedo decir demasiado porque, si dices algo, te castigan por nada, a veces solo por decir la verdad. Pero está bien, ahora tenemos que aceptarlo y dejar que ellos y todos los demás vean los errores y decisiones evidentes", añadió.

"Lo que no entiendo es esto: con tantas cámaras aquí, en la mejor liga del mundo, con tanta gente mirando, dejarlo en manos de cinco o seis personas sentadas ahí que siguen tomando estas decisiones es increíble... Te afecta, te quita tres puntos, duele, pierdes un derbi, pero es lo que hay".