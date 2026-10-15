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Lisandro Martinez achaca a «la rabia y la frustración» sus durísimas críticas a la cúpula del Manchester United, pero SE NIEGA a disculparse
Martinez aclara sus críticas a la directiva del Manchester United
El Manchester United sufrió una dolorosa derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid el martes, lo que provocó una airada reacción de Martinez tras el partido. El futbolista de 28 años cargó contra la directiva del club y el director deportivo Jason Wilcox, a quienes acusó de no respaldar al entrenador Michael Carrick en el mercado de fichajes de verano.
Ante las informaciones de que los dirigentes del United se preparan para sancionar al defensa central, Martinez acudió a las redes sociales el miércoles para aclarar su postura. Aunque el internacional argentino trató de rebajar la tensión, su comunicado de 271 palabras no incluyó una disculpa directa a los directivos contra los que había cargado.
Las repercusiones llegan en un momento turbulento para el Manchester United, que ya ha perdido cinco de sus nueve primeros partidos de la temporada. La tensión en el vestuario quedó aún más patente cuando su compañero Amad Diallo publicó un enigmático mensaje en las redes sociales en el que escribió «una p*** vergüenza, no tengo palabras», lo que generó aún más polémica no deseada en torno a Old Trafford.
- Alterphotos
«Hablé desde la rabia y la frustración»
Martinez utilizó su cuenta de Instagram para explicar que su arrebato inicial se debió a sus enormes ganas de ver triunfar al United. «Tras todo lo que se ha dicho sobre mis declaraciones de ayer, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento», escribió el defensa. «Después del partido, hablé desde la rabia y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos queríamos.
«Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol, con pasión, compromiso y unas ganas enormes de ganar. Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente al representar a un club con la historia y la importancia del Manchester United.
«Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo ver a este club luchar por los títulos más importantes».
El exjugador del Ajax aclaró después sus exigencias de una mayor inversión por parte de la directiva: «Esos altos estándares forman parte de mi manera de entender el fútbol y de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta. Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club para seguir creciendo, hacernos más fuertes y contar con todo lo necesario para competir al más alto nivel.
«Todos debemos exigirnos esos estándares, empezando por mí. Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes tenemos que rendir, y soy el primero en asumir esa responsabilidad».
En defensa de Carrick en medio de las turbulencias en la plantilla
Pese a cargar contra la directiva, Martinez dio todo su apoyo a Carrick. En su primera entrevista tras el partido, insistió en que el entrenador estaba haciendo todo lo posible y recalcó que un club «no puede estar cambiando, cambiando y cambiando de entrenador».
En su declaración posterior, Martinez reafirmó su apoyo al cuerpo técnico y a la plantilla. «Tenemos que exigirnos aún más y trabajar juntos para devolver al Manchester United a lo más alto», afirmó. «Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para ayudar a este club a avanzar.
»Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso. Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al máximo nivel y darlo todo por este escudo».
- Getty Images Sport
Al mermado Manchester United le espera un viaje a Leeds
El United tendrá que abstraerse del ruido de fondo antes de su decisiva visita a Elland Road en la Premier League este domingo. Carrick afronta una crisis de efectivos en defensa para medirse al Leeds United, con Luke Shaw, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui de baja. Matthijs de Ligt regresó recientemente al banquillo en Madrid tras un año de baja por una lesión de espalda, por lo que Martinez sigue siendo imprescindible en el once titular pese a la polémica.
Más allá de este fin de semana, el futuro de Martinez a largo plazo está en el aire. Su contrato actual vence a finales de junio, lo que pone en duda su continuidad en Old Trafford. El United conserva una opción para ampliarlo un año y se espera que la ejerza para evitar que el campeón del mundo, fichado por 57 millones de libras, se marche gratis el próximo verano.
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