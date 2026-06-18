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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Lisa Baum: Por qué Arsenal, Barcelona, Manchester United y otros clubes pujan por fichar al extremo de 19 años del RB Leipzig

Analysis
Arsenal Women
Barcelona
Manchester United Women
Bayern Múnich
L. Baum
RB Leipzig
Bundesliga
WSL Serie Primavera
FEATURES
London City Lionesses
OL Lyonnes
Liga de Campeones
Premiere Ligue
Hamburger SV

Este verano, muchas estrellas del fútbol femenino cambiarán de equipo: Alexia Putellas, Georgia Stanway, Sam Kerr, Mary Earps, Ona Batlle y Mapi León. Además, jugadoras como Beth Mead y Katie McCabe ya han fichado. Además, varias jóvenes promesas menos conocidas atraen especial atención este verano.

Felicia Schroder, delantera de la selección sueca, ha destacado en la última mes. La joven de 19 años marcó 30 goles y dio nueve asistencias en la Damallsvenskan la temporada pasada, antes de liderar al Hacken a la victoria en la Copa de Europa con ocho tantos, máxima goleadora del torneo. Como resultado, se informa que el Chelsea le ha ofrecido un contrato récord mundial y otros grandes clubes también la siguen.

Por otro lado, Erica Parkinson, la futbolista más joven en ser convocada por Inglaterra bajo Sarina Wiegman, podría cambiar de aires. Con 18 años fue elegida Mejor Jugadora Joven de la liga portuguesa 2024-25 y luego aumentó sus cifras de goles y asistencias con el Valadares Gaia. Su destino podría ser la NWSL, donde cada vez más jóvenes inglesas desembarcan. También Laila Harbert, 15.ª en el ranking NXGN 2026 de las mejores adolescentes, podría cruzar el Atlántico.

La extremo de 19 años del RB Leipzig, Lisa Baum, podría ser la siguiente en moverse. Según Bild, el club alemán está a punto de recibir una importante suma por ella y varios equipos la siguen: Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern de Múnich y London City Lionesses. De momento, el Arsenal lidera la carrera.

¿Quién es esta joven delantera y qué la hace tan especial?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Donde todo comenzó

    Baum nació en Tanzania de padre alemán y madre tanzana, y a los cuatro años se mudó con su familia a Alemania. Ya entonces amaba el fútbol: solía jugar con su hermano Dennis, quien murió en un accidente de tráfico a los 17 años.

    En su honor, lleva sus iniciales en las botas y una cinta en la muñeca con su nombre y una cita: «Así, él siempre está conmigo», declaró a Die Welt. «Ojalá estuviera aquí y pudiera ver todo lo que hago».

    Tras el traslado, jugó en el MTV Ahrensbok y luego en el TSV Pansdorf, donde era la única chica. De ahí pasó a la cantera del Hamburgo. Con solo 15 años, en agosto de 2022, firmó un contrato profesional con el HSV hasta 2025.

    Al terminar ese vínculo se marchó al RB Leipzig como agente libre, pero durante tres años fue clave en el ascenso del Hamburgo a la Frauen-Bundesliga, algo que no ocurría desde 2012. En su primera temporada el equipo subió a segunda y, ese mismo año, llegó a las semifinales de la DFB-Pokal.

    Paralelamente, se fue consolidando en las categorías inferiores de la selección alemana. Con 14 años jugó en la sub-16, con 15 en la sub-17 y, a los 17, disputó los cinco partidos del Mundial sub-20 que llevaron a Alemania hasta cuartos. En los últimos meses ha sido habitual en la sub-23, pese a tener solo 19 años.

    • Anuncios
  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    El gran salto

    El verano pasado Baum fue muy codiciada. Según la revista «kicker», el Bayern de Múnich —su club favorito desde niña— se interesó por ella. Sin embargo, decidió fichar por el Leipzig, convencida de que «un nuevo comienzo» le vendría bien tras cuatro años en el Hamburgo, y destacó la ambición del club como motivo clave.

    Además, al haber ascendido a la Bundesliga en 2023, Leipzig aún se estaba abriendo camino en la máxima categoría y podía ofrecerle muchos minutos de juego. De hecho, solo tres compañeras disputaron más minutos en liga que ella la temporada pasada.

    Gracias a ello, acabó la temporada como máxima goleadora del RB Leipzig, con seis tantos y dos asistencias en 23 partidos como titular. Su desborde por las bandas atrajo la atención y alimentó los rumores de traspaso.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    ¿Qué tal te va?

    Aunque la pasada temporada fue la primera de Baum con el Leipzig en la máxima categoría alemana, ahora está a punto de dar el gran salto. Bayern, Barcelona —actual campeón de Europa y equipo que la jugadora de 19 años admira—, Manchester United, London City y Lyon —finalista de la Liga de Campeones— pujan por su fichaje.

    Sin embargo, según Bild, el Arsenal lidera la carrera. Los Gunners han dejado marchar a varias jugadoras, entre ellas la inglesa Mead, cuyo fichaje por el City obliga a la técnico Renee Slegers a buscar refuerzos en las bandas. Baum encaja con el perfil que busca.

  • Lisa Baum Germany U23 Women 2026Getty Images

    Principales puntos fuertes

    Baum destaca por su estilo directo y su velocidad. Su confianza y su habilidad con ambos pies la hacen muy peligrosa: no duda en encarar a las defensas y su capacidad para driblar o centrar la vuelven impredecible.

    Le permite recortar hacia dentro y disparar o encontrar espacio para centrar, y toma decisiones sorprendentes para su edad. Aún puede mejorar este aspecto —y lo hará—, pero ya le bastó para acabar la temporada pasada séptima en asistencias de la Bundesliga. Jugar en un equipo que terminó décimo dice mucho.

    Su potente disparo zurdo desde fuera del área y su buena lectura para aparecer en el momento justo ante la portería la hacen aún más peligrosa. Sin balón, destaca por su intenso trabajo y energía en la presión, cualidades clave en una delantera de su edad.

    Quienes han trabajado con ella destacan su compromiso. Marwin Bolz, su técnico en el Hamburgo, la definió como «decidida a mejorar» y destacó su «progreso físico y mental» en declaraciones al Hamburger Morgenpost.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Hay margen de mejora

    La actitud de Baum es clave. Aunque es joven y aún tiene margen de mejora, puede corregir sus errores con tiempo y experiencia. Ya muestra entusiasmo en la presión, pero debe afinar sus acciones para ser más eficaz. Llegará.

    También debe aprender cuándo atacar y cuándo mantener la calma para construir el juego. Su buen pase le ayudará a mejorar, sobre todo cuando juegue en un equipo de primer nivel. En un equipo en construcción como Leipzig, es lógico que busque arriesgar más en las transiciones.

    Además, sus actuaciones pueden ser irregulares, pero eso es normal en una delantera joven y la experiencia equilibrará su influencia. El juego físico del nivel de élite se asimilará con el tiempo: apenas lleva una temporada en la máxima categoría.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    La siguiente... ¿Kerolin?

    Al ver jugar a Baum, pienso en dos jugadoras para compararla. Su gran control del balón, regate y juego directo la acercan a Kerolin, estrella del Manchester City.

    Al igual que Baum, la brasileña puede jugar en varias posiciones de ataque y siempre busca superar a las defensas y crear ocasiones. Sin embargo, Baum, ligeramente más alta, tiene el potencial de resultar más imponente físicamente.

    Cuando la jugadora de 19 años recorta hacia dentro y dispara desde lejos, recuerda a Salma Paralluelo, la delantera del Barcelona, quien en la final de la Liga de Campeones marcó un golazo para poner al Barça 3-0 y luego anotó el cuarto. Baum recurre cada vez más a esa jugada, aunque conserva más virtudes de extremo que Paralluelo, quien suele actuar como delantera centro.

  • Germany v Belgium - Women's Under-23 International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Tras una sola temporada en la Bundesliga, resulta interesante conocer el siguiente paso de Baum y ver cómo se adapta. Pese a su poca experiencia en la élite, ya cuenta con varias campañas en el fútbol senior, aunque casi todas hayan sido en una categoría inferior.

    Antes, quizá habría más preocupación por un fichaje con el Arsenal, su destino más probable. Los Gunners han fichado a varias jóvenes en los últimos años, pero han tenido dificultades para integrarlas en el primer equipo, como ocurrió con Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji y Gio Queiroz. Sin embargo, la evolución de Smilla Holmberg esta temporada sugiere que la situación podría cambiar bajo la dirección de Slegers, quien asumió el cargo de forma definitiva en enero del año pasado.

    Además, el estilo de Slegers, que suele rotar a las jugadoras de banda y las sustituye alrededor del minuto 60, favorecería la adaptación de Baum. Esa exposición gradual a la Superliga Femenina podría beneficiar a Baum, dada su relativa inexperiencia, al igual que la tendencia de Slegers a elegir a sus jugadoras de banda según la adaptación al partido.

    Sin embargo, su fichaje por el Arsenal aún no está confirmado. ¿Podría otro gigante, como el Barça, el Lyon o el Bayern, incorporarla? Todos son clubes de gran envergadura y con buen historial de cantera. Por su parte, el London City o el Manchester United podrían ofrecerle a la jugadora de 19 años más minutos de juego desde el principio.

    La decisión está en sus manos y, por lo que se ve, es lo suficientemente sensata como para elegir bien.

    «Mi objetivo no es ser una estrella, sobre todo quiero ser feliz con lo que hago», declaró a Die Welt a principios de año, cuando descartó que el Mundial absoluto del próximo verano fuera un objetivo y se fijó como meta la Eurocopa de 2029, que se celebrará en su país. Esa visión a largo plazo, sumada a su talento extraordinario, podrían llevar a Baum muy lejos.