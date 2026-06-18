Lisa Baum: Por qué Arsenal, Barcelona, Manchester United y otros clubes pujan por fichar al extremo de 19 años del RB Leipzig

Felicia Schroder, delantera de la selección sueca, ha destacado en la última mes. La joven de 19 años marcó 30 goles y dio nueve asistencias en la Damallsvenskan la temporada pasada, antes de liderar al Hacken a la victoria en la Copa de Europa con ocho tantos, máxima goleadora del torneo. Como resultado, se informa que el Chelsea le ha ofrecido un contrato récord mundial y otros grandes clubes también la siguen.

Por otro lado, Erica Parkinson, la futbolista más joven en ser convocada por Inglaterra bajo Sarina Wiegman, podría cambiar de aires. Con 18 años fue elegida Mejor Jugadora Joven de la liga portuguesa 2024-25 y luego aumentó sus cifras de goles y asistencias con el Valadares Gaia. Su destino podría ser la NWSL, donde cada vez más jóvenes inglesas desembarcan. También Laila Harbert, 15.ª en el ranking NXGN 2026 de las mejores adolescentes, podría cruzar el Atlántico.

La extremo de 19 años del RB Leipzig, Lisa Baum, podría ser la siguiente en moverse. Según Bild, el club alemán está a punto de recibir una importante suma por ella y varios equipos la siguen: Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern de Múnich y London City Lionesses. De momento, el Arsenal lidera la carrera.

¿Quién es esta joven delantera y qué la hace tan especial?