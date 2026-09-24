Scaloni ha ofrecido una actualización sobre su futuro con la selección argentina, al revelar que un problema dental impidió una reunión crucial sobre la renovación de su contrato. En declaraciones al medio argentino Olé al margen del entrenamiento de la selección durante el actual parón internacional, el seleccionador admitió que las conversaciones oficiales aún no han tenido lugar.

"Tuve tiempo para desconectar un poco, para dejar pasar la amargura de no poder ganar, pero con la tranquilidad de que se dio todo", explicó Scaloni. "Sobre mi situación, no hay novedades. Íbamos a reunirnos ayer, pero tuve que ir al dentista y no pudimos. Hay predisposición para sentarnos, por ahora todo sigue igual".



