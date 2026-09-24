AFP
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Lionel Scaloni retrasa la reunión para la renovación de su contrato con el presidente de la federación por una visita inesperada al dentista
Las conversaciones para la renovación, en punto muerto
Scaloni ha ofrecido una actualización sobre su futuro con la selección argentina, al revelar que un problema dental impidió una reunión crucial sobre la renovación de su contrato. En declaraciones al medio argentino Olé al margen del entrenamiento de la selección durante el actual parón internacional, el seleccionador admitió que las conversaciones oficiales aún no han tenido lugar.
"Tuve tiempo para desconectar un poco, para dejar pasar la amargura de no poder ganar, pero con la tranquilidad de que se dio todo", explicó Scaloni. "Sobre mi situación, no hay novedades. Íbamos a reunirnos ayer, pero tuve que ir al dentista y no pudimos. Hay predisposición para sentarnos, por ahora todo sigue igual".
Desolación contra España
Reflexionando sobre los recientes reveses, Scaloni admitió la profunda decepción de quedarse a las puertas ante España en su último duelo decisivo. No ocultó sus sentimientos por la oportunidad perdida de conquistar otro gran título para su país, especialmente después de su increíble racha de resultados en los últimos años.
«El golpe de no haber ganado fue fuerte. Estuvimos a las puertas de otro título mundial», confesó. A pesar de la dolorosa derrota en la escena mundial, la plantilla sigue unida, con los jugadores veteranos expresando continuamente su apoyo inquebrantable al cuerpo técnico, independientemente de lo que depare el futuro.
Deseo de seguir al mando
Tras meses de especulaciones, los dirigentes de la federación siguen siendo optimistas respecto a la continuidad del hombre que ideó su era dorada, que incluye el Mundial de 2022 y los triunfos consecutivos en la Copa América. Según se informa, la asociación está preparando una oferta de renovación por dos años, hasta el torneo de 2030.
A pesar del retraso en las negociaciones formales, el seleccionador mantiene una postura muy positiva de cara a alcanzar un acuerdo. «Hay ganas de estar aquí», dijo Scaloni a Olé cuando le preguntaron por su continuidad al frente del equipo. También subrayó la necesidad de mantener un diálogo amplio de cara al futuro y añadió: «Hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente».
- Getty Images Sport
Próximos partidos internacionales
Argentina se prepara ahora para un exigente calendario de amistosos internacionales. La selección se enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre antes de medirse a Burkina Faso tres días después. El intenso parón concluirá con una emotiva despedida en Buenos Aires para Lionel Messi ante Benín el 6 de octubre.
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