Scaloni, reservado y alejado de los medios, sintió que el momento exigía hablar directamente con los seguidores que acompañaron al equipo por Norteamérica.

El seleccionador comenzó su comunicado destacando el desgaste emocional de la semana y escribió: «Tras días de tristeza, alegría, lágrimas y sonrisas, por fin puedo sentarme a escribir. Aunque no soy muy aficionado a las redes, quizá esta sea la mejor forma de llegar a vosotros».