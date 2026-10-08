AFP
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Lionel Scaloni inicia su intento de mantener a Walter Samuel en el cuerpo técnico de Argentina mientras comienza la era posterior a Messi
Scaloni lucha por evitar una salida
Según TyC Sports, Scaloni ha puesto en marcha un esfuerzo decidido para convencer a su asistente de confianza Samuel de que comprometa su futuro con Argentina. El exdefensa tenía previsto anteriormente dejar el cargo cuando su contrato expire en diciembre para buscar oportunidades como entrenador principal en Europa. La determinación de Scaloni por mantener a su mano derecha se considera un paso vital para conservar la estabilidad en medio de la transición más amplia del equipo tras la retirada de Messi.
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El entrenador aborda el futuro de su asistente
Antes del partido del martes contra Benín, Scaloni priorizó la amistad por encima de los lazos profesionales cuando le preguntaron por la posible salida de su colega: «No hay duda de que, además de ser extremadamente importante, es mi amigo. Quiero lo mejor para él. Si quiere tomar una decisión, es justo que pueda hacerlo».
A pesar de darle su total respaldo, el seleccionador no se anduvo con rodeos sobre el vacío que dejaría Samuel: «La puerta está abierta para él. No habrá ningún problema si eso es lo que sucede. Sería una pérdida enorme, y veremos qué pasa si no está aquí de ahora en adelante».
La cosecha de trofeos subraya la influencia en los despachos
El exbaluarte de Boca Juniors Samuel ha sido un pilar fundamental detrás de la era de dominio mundial de Argentina durante sus ocho años en el cuerpo técnico. Su asociación en los banquillos ayudó a conquistar los títulos de la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y la coronación en el Mundial de 2022 en Qatar. Ese palmarés también incluye un tercer puesto en la Copa América de 2019 y una medalla de subcampeón en el Mundial de 2026.
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Un hito histórico espera al futuro entrenador
Scaloni está ahora a solo una firma de hacer historia como el primer seleccionador en liderar a Argentina a lo largo de tres ciclos distintos de la Copa del Mundo. Mantener intacto a su cuerpo técnico de confianza aporta una base clave mientras el técnico nacido en Pujato comienza a remodelar la plantilla de cara al torneo de 2030. El desafío inmediato para la selección sudamericana pasa por mantener su dinámica ganadora al iniciar un nuevo ciclo competitivo sin su talismán de los últimos años sobre el césped.
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