El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, expresó su satisfacción por el rendimiento de su equipo tras lograr una victoria por 4-0 en un amistoso ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Scaloni destacó que, pese a introducir varios cambios en la convocatoria, el equipo mantuvo sus principios clave de posesión.

Los goles de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero y Jose Lopez pusieron el broche a una fluida actuación ofensiva.

Scaloni insistió en que mantener la identidad táctica sigue siendo esencial al margen de la rotación de jugadores.