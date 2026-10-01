AFP
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Lionel Scaloni exige continuidad en la identidad de juego de pase tras la victoria por 4-0 sobre Bolivia
Scaloni exige continuidad táctica tras la victoria en Córdoba
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, expresó su satisfacción por el rendimiento de su equipo tras lograr una victoria por 4-0 en un amistoso ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Scaloni destacó que, pese a introducir varios cambios en la convocatoria, el equipo mantuvo sus principios clave de posesión.
Los goles de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero y Jose Lopez pusieron el broche a una fluida actuación ofensiva.
Scaloni insistió en que mantener la identidad táctica sigue siendo esencial al margen de la rotación de jugadores.
- Newscom / GDA
El entrenador detalla una filosofía de pase y de control dominante
En su rueda de prensa posterior al partido, Scaloni explicó que las jugadas colectivas de pases definen el éxito de Argentina. Subrayó que los jugadores más jóvenes que van asimilando la cultura del grupo deben entender que dominar la posesión sigue siendo el principal objetivo del equipo.
Scaloni señaló que las variaciones en las características individuales de los jugadores enriquecen la flexibilidad táctica del equipo.
«Creo que la identidad de la selección es enlazar pases, generar colectivamente ocasiones de gol», afirmó Scaloni. «El desafío es seguir jugando de esta manera y que los jugadores más jóvenes entiendan que este es el camino. Nuestra idea es dominar los partidos».
Scaloni pide tratar con cuidado a las promesas emergentes
Al abordar la inclusión de jóvenes talentos como Leonel Flores y Franco Mastantuono, Scaloni subrayó la responsabilidad del cuerpo técnico de proteger a los jugadores jóvenes de una presión innecesaria. Instó a los recién llegados a reproducir con la selección el nivel que muestran en sus clubes, sin sentirse condicionados por las expectativas.
El seleccionador elogió a los jugadores veteranos por marcar el ejemplo definitivo de hambre y ética de trabajo para la generación más joven.
«Pedimos a los chicos que vienen a la selección que hagan lo que hacen en sus clubes», añadió Scaloni. «Tenemos que cuidar a Leo Flores, porque él, como Franco, es joven y tenemos que cuidar esos talentos. Me gustó el trabajo de todos, especialmente el de los chicos que tienen más experiencia».
- Getty Images Sport
Argentina se centra en la prueba ante Burkina Faso en esta ventana en casa en curso
Scaloni y su cuerpo técnico centran ahora su atención en preparar el amistoso del jueves contra Burkina Faso. El seleccionador pretende dar más minutos a los jugadores con menos protagonismo en la convocatoria, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio general del equipo.
Benín espera a Argentina en el último partido de esta ventana.
Scaloni pretende mantener un alto nivel competitivo en toda la plantilla.
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