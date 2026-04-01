Lionel Scaloni confía en que Lionel Messi alcance los 1.000 goles en su carrera e insiste en que el capitán de Argentina tiene las «ganas» necesarias para su última campaña en el Mundial

Aunque Cristiano Ronaldo lidera actualmente la carrera hacia los mil goles en Arabia Saudí, Scaloni sigue confiando en la capacidad de su capitán para unirse a él en ese exclusivo club. Al referirse a las posibilidades de que Messi, que actualmente suma 913 goles en su carrera, alcance ese hito tan importante, el seleccionador señaló: «Podría llegar a los 1.000 goles, habrá que ver cuánto tiempo más sigue jugando. La cuestión es que tiene que querer seguir adelante. Espero que lo haga, porque es feliz en el campo y todos queremos verlo. Un año marcó más de 90 goles; puede conseguirlo».

Más allá de los récords individuales, la atención se centró en si el ocho veces ganador del Balón de Oro ayudará a Argentina a defender su título en el Mundial de 2026. Scaloni añadió: «Será un privilegio si Leo decide jugar en el Mundial. Todos queremos que lo disfrute y le estamos ayudando a sentirse bien. Él quiere lo mismo que nosotros; ahora está más relajado porque ya ha ganado un Mundial. Su deseo de estar allí y compartirlo está ahí; ya veremos qué decide hacer y le apoyaremos».