Getty Images Sport
Traducido por
Lionel Messi y Son Heung-min lideran el potente once inicial del All-Star de la MLS, con seis debutantes, para enfrentar al All-Star de la Liga MX
- Getty
Se ha seleccionado una plantilla sólida
El once ideal de la MLS All-Star cumple las expectativas, elegido por aficionados, medios y jugadores:
Portero: Brian Schwake (Nashville SC)
Lateral izquierdo: Anthony Markanich (Minnesota United); centrales: Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) y Tim Ream (Charlotte FC); lateral derecho: Andy Najar (Nashville SC)
Centrocampista defensivo: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps). Centrocampistas ofensivos: Zavier Gozo (Real Salt Lake) y Hany Mukhtar (Nashville SC).
Delanteros: Hugo Cuypers (Chicago Fire), Son Heung-Min (LAFC) y Leo Messi (Inter Miami).
- Getty
Algunas importantes nominaciones a su debut
El XI incluye a seis debutantes en el All-Star. Destaca el joven Zavier Gozo, vinculado al Aston Villa. Son, que habría sido seleccionado de llegar antes el verano pasado, también es novato. Markanich, Schwake, Cuypers y Mbokazi completan las caras nuevas.
Tim Ream regresa al once por segunda vez, la primera en 15 años; ya lo había integrado en 2011, cuando jugaba en el New York Red Bulls.
- Getty
¿Aparecerá Messi?
El All-Star Game del año pasado se vio empañado por la polémica. Messi y Jordi Alba, su compañero en el Inter de Miami, fueron seleccionados para el equipo. Sin embargo, ninguno de los dos jugadores acudió al partido. Ambos fueron sancionados con un partido de suspensión por su comportamiento. La MLS confirmó a GOAL que quienes no acudan recibirán la misma sanción:
«Según las normas de la liga, cualquier jugador que no participe en el All-Star Game sin la autorización previa de la liga no podrá disputar el siguiente partido de su club», declaró la liga en un comunicado.
- Getty
Aún no se ha anunciado la alineación del All-Star de la Liga MX
Las estrellas de la MLS volverán a enfrentarse a lo mejor de Liga MX. La liga aún no revela su alineación; el año pasado la anunció a mediados de junio, unos 30 días antes del partido. El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte el 29 de julio.