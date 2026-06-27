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Lionel Messi y Lamine Yamal son «iguales pero diferentes»: Luis Suárez rechaza las comparaciones «odiosas» y confía en que el joven español alcance el nivel del ídolo argentino
Suárez pide paciencia ante las comparaciones con Yamal
Suárez rechaza comparar a Yamal con Messi: «Son jugadores muy distintos», pese a que ambos surgieron de La Masía como delanteros zurdos talentosos. El exbarcelonista reconoce el talento de Yamal, pero pide no presionarlo con expectativas desmedidas a sus 18 años. Prefiere que el joven español vaya, con el tiempo, acercándose al extraordinario nivel que Messi ha mostrado en su carrera.
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Suárez elogia a Yamal al tiempo que defiende el legado de Messi
En declaraciones a Mundo Deportivo, Suárez explicó por qué cree que las comparaciones no benefician a ninguno de los dos jugadores. Aunque reconoció similitudes en su habilidad técnica, subrayó que sus carreras deben juzgarse de forma independiente.
«Las comparaciones son odiosas», afirmó Suárez. «Son jugadores diferentes. Sí, tienen la misma pierna izquierda y la misma calidad, pero son completamente distintos. Los resultados hablan por sí solos, y lo que Leo sigue logrando a su edad. Esperemos que Lamine alcance al menos ese mismo nivel».
Suárez también destacó la creciente influencia de Yamal en la selección española y dijo: «En el primer partido contra Cabo Verde, España tuvo mucha posesión, pero no fue muy decisiva a la hora de crear ocasiones claras de gol, salvo la de Ferran en la primera parte. Pero cuando entró Lamine, todos sus compañeros lo buscaron y se notó que podía pasar algo: un centro, una carrera, un disparo. Atrajo más la marca de los defensas.
«Es un jugador que ha mejorado durante el Mundial. Lamine sabe que todos los ojos están sobre él, aunque haya otros jugadores brillando, y asume bien la responsabilidad».
La mentalidad de Messi sigue impresionando
Suárez cree que la longevidad de Messi se basa en su mentalidad y su talento. Elogió la determinación de su compañero en el Inter de Miami tras verle prepararse para el Mundial y afirmó que el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue demostrando que los escépticos se equivocan.
«Llevo un tiempo entrenando con él y sé cómo se preparó para este Mundial», explicó Suárez. «Mucha gente decía que ya era mayor, pero Leo sigue con el deseo de ser el mejor. El otro día fue otra muestra de su fortaleza mental.
«Falló un penalti a los cuatro o cinco minutos, y siguió esforzándose, sin rendirse. Si se hubiera desanimado, toda Argentina se habría venido abajo; habría sido una señal de debilidad. Pero demostró que podía recuperarse y acabó marcando dos goles».
Suárez rechazó que él y Messi se hayan relajado desde su llegada al Inter de Miami.
«Leo quiere seguir jugando y compitiendo», añadió. «La gente nos pregunta por qué nos enfadamos en los entrenamientos. Es nuestro carácter desde niños y no cambiará hasta que nos retiremos. Lo que ahora queda claro es su profesionalidad y la de los jugadores que actúan en Estados Unidos y que hoy compiten en el Mundial».
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Yamal se enfrenta a expectativas cada vez mayores.
Yamal, ya una pieza clave en el ataque de España, llega al Mundial 2026 con expectativas en alza. Marcó un gol y ayudó a su selección a avanzar a la fase eliminatoria. Ahora La Roja se prepara para los dieciseisavos, el 2 de julio en el Los Angeles Stadium.