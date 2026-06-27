En declaraciones a Mundo Deportivo, Suárez explicó por qué cree que las comparaciones no benefician a ninguno de los dos jugadores. Aunque reconoció similitudes en su habilidad técnica, subrayó que sus carreras deben juzgarse de forma independiente.

«Las comparaciones son odiosas», afirmó Suárez. «Son jugadores diferentes. Sí, tienen la misma pierna izquierda y la misma calidad, pero son completamente distintos. Los resultados hablan por sí solos, y lo que Leo sigue logrando a su edad. Esperemos que Lamine alcance al menos ese mismo nivel».

Suárez también destacó la creciente influencia de Yamal en la selección española y dijo: «En el primer partido contra Cabo Verde, España tuvo mucha posesión, pero no fue muy decisiva a la hora de crear ocasiones claras de gol, salvo la de Ferran en la primera parte. Pero cuando entró Lamine, todos sus compañeros lo buscaron y se notó que podía pasar algo: un centro, una carrera, un disparo. Atrajo más la marca de los defensas.

«Es un jugador que ha mejorado durante el Mundial. Lamine sabe que todos los ojos están sobre él, aunque haya otros jugadores brillando, y asume bien la responsabilidad».