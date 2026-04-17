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Lionel Messi y la selección argentina fueron demandados por no presentarse al partido amistoso contra Venezuela en Miami, incumpliendo un acuerdo de 7 millones de dólares
Incumplimiento de un acuerdo
Según el acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y VID, Messi debía jugar 30 minutos en dos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, el 10 de octubre lo vio desde la grada. Al día siguiente marcó dos goles en la victoria del Inter Miami por 4-0.
No hay fecha FIFA para la MLS.
En ese momento la MLS no reconocía la ventana internacional de octubre, así que los partidos se jugaron en plena jornada liguera. Messi no estaba obligado a jugar con Argentina, por lo que se perdió el primer amistoso para mantenerse en forma de cara a la fase final de la MLS en Miami. Sin embargo, cuatro días después, el 14 de octubre, se vistió de corto con los campeones del mundo en la goleada por 6-0 a Puerto Rico.
Notificación tardía de participación
VID afirma que el contrato con la AFA era de 7 millones de dólares. Además, sostiene que se enteró de la negativa de Messi a jugar el primer amistoso apenas un día antes y que la AFA no avisó a tiempo. Eso, según la empresa, afectó la venta de entradas.
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La demanda contiene pocos detalles concretos
VID no ha especificado la indemnización que reclama en la demanda, presentada el mes pasado. Aun así, asegura haber perdido «millones» por la ausencia de Messi en un partido y por la baja venta de entradas en el otro. La participación de Messi en el Mundial de 2026 aún no está confirmada. El seleccionador, Lionel Scaloni, admitió que la decisión de jugar depende del capitán de Argentina:
«Ya conocéis mi postura», afirmó Scaloni. «Haré todo lo posible para que esté allí, porque por el bien del fútbol debería estar. Pero no decido yo, sino él, según su ánimo y su estado físico», declaró el mes pasado.