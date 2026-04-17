Lionel Messi y la selección argentina fueron demandados por no presentarse al partido amistoso contra Venezuela en Miami, incumpliendo un acuerdo de 7 millones de dólares

VID no ha especificado la indemnización que reclama en la demanda, presentada el mes pasado. Aun así, asegura haber perdido «millones» por la ausencia de Messi en un partido y por la baja venta de entradas en el otro. La participación de Messi en el Mundial de 2026 aún no está confirmada. El seleccionador, Lionel Scaloni, admitió que la decisión de jugar depende del capitán de Argentina:

«Ya conocéis mi postura», afirmó Scaloni. «Haré todo lo posible para que esté allí, porque por el bien del fútbol debería estar. Pero no decido yo, sino él, según su ánimo y su estado físico», declaró el mes pasado.