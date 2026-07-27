Getty Images Sport
Traducido por
Lionel Messi y Kylian Mbappé se quedan sin el premio al «Gol del Torneo» del Mundial, ya que el emblemático tanto contra Argentina se lleva el galardón
La estrella de Cabo Verde eclipsa a iconos de talla mundial
La FIFA ha anunciado que el gol de Cabral a Argentina en dieciseisavos es el «Gol Hyundai del Torneo» del Mundial 2026. El defensa de 23 años, nacido en Róterdam, protagonizó una jugada individual brillante que cautivó a los aficionados y le permitió superar en la votación a Messi, Mbappé y Julián Álvarez.
En la jugada, Lopes Cabral se desmarcó de Alexis Mac Allister y lanzó un disparo con efecto que superó a Emiliano Martínez y se coló por la escuadra.
Este prestigioso galardón le sitúa en la élite de ganadores anteriores, entre los que se encuentran James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.
La victoria sobre los gigantes y las emotivas celebraciones
La importancia de aquel gol creció porque Cabo Verde jugaba en Miami contra los futuros finalistas. «Cuando levanté la vista y vi que se dirigía a la esquina superior, pensé: “¿Qué demonios acabo de hacer?”. No me lo podía creer», recordó Lopes Cabral.
La madre de Cabral se recuperó tras ser atendida por los espectadores cercanos, aunque el momento recordó el desmayo de la madre de Lilian Thuram en el Mundial de 1998.
El tanto sorprendió por su dificultad técnica, más aún viniendo de un lateral. «Empecé a correr sin pensar. Luego caí en que había marcado un gol espectacular en el Mundial», añadió Cabral.
El respaldo de una leyenda brasileña
El gol fue tan espectacular que llamó la atención de Marcelo, leyenda del Real Madrid y de Brasil, quien contactó al goleador. Lopes Cabral reveló que Marcelo, uno de sus ídolos, le envió un mensaje de felicitación confirmando que había votado por su tanto. «Es uno de mis mayores ídolos. Siempre lo he admirado».
Para el exjugador de la quinta división alemana, el mensaje de Marcelo fue un elogio inmenso. Según Lopes Cabral, el icono brasileño le dijo: «Ha sido un placer verte jugar; eres realmente bueno». Ese reconocimiento fue la máxima recompensa para un futbolista que, apenas tres años antes, llevaba una vida modesta mientras luchaba por abrirse camino en el fútbol profesional.
- Getty Images Sport
Una auténtica historia de «de la pobreza a la riqueza»
El ascenso de Lopes Cabral hasta ganar el premio individual de la Copa del Mundo es un auténtico cuento de hadas. Hace solo unas temporadas jugaba en las divisiones inferiores de Alemania, lejos de los focos del Miami Stadium y de los 65 000 aficionados que vieron su golazo.
Aunque Messi y Argentina llegaron a la final, donde perdieron ante España, que el premio al Mejor Gol del Torneo fuera a Cabo Verde es histórico. La votación de los aficionados, en la que Eldor Shomurodov quedó segundo y Wilson Isidor tercero, ratificó el tanto de Lopes Cabral como un momento emblemático del Mundial.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias